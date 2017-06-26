特鲁多夫妇现身多伦多同性恋大游行

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加拿大总理特鲁多周末在参加了法语省份魁北克的省庆活动之后又赶到多伦多参加星期日举行的同性恋大游行。

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据加拿大新闻社报道，特鲁多与夫人索菲穿着便装现身多伦多同性恋大游行，索菲还手拿同性恋运动的彩虹旗；特鲁多夫妇身边有安大略省长韦恩女士等人。

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2016年特鲁多成为现任总理中第一位参加多伦多同性恋大游行的加拿大联邦政府总理。

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今年的多伦多同性恋大游行开创“首次”记录的是加拿大土著人部落领袖联盟的主席Perry Bellegarde，他成为第一位参加多伦多同性恋大游行活动的加拿大土著人部落领袖联盟主席。

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这几位警官周末飞往纽约参加那里的同性恋游行 © CBC

但引人注目的缺席者是身穿警服的多伦多市警队的成员；他们的缺席是因为黑人维权运动Black Lives Matter以多伦多警察存在歧视和虐待黑人的言行为理由，坚决反对警察身穿制服参加同性恋大游行。

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结果，一些多伦多警队成员选择前往纽约市参加在那里举行的同性恋游行庆祝活动。

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