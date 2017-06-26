面临第二道税：加拿大和美国的软木纠纷进一步紧张

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加拿大的软木锯材行业正面临来自美国的新一轮 “打击”，加通社报道说，预计美国星期一（6月26日）将宣布对进口的加拿大软木再加上一道税。

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今年4月份，美国商务部宣布，对加拿大的5家木材公司征收反补贴税，税率从3%至24%不等，其他软木生产商的关税19.88%。

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这一次，美国将公布的是反倾销税，平均税率约为10%，将被加到反补贴税之上。

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© Darren Calabrese/Canadian Press

加拿大在美国份额下降

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根据加拿大政府的月度报告，在美国开征反补贴税后，今年5月份加拿大在美国软木市场占的份额是 27%，低于去年同期的 31%。

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这意味着加拿大软木的月出口额减少了1.65亿加元，其中BC省少了1.05亿加元的出口，魁北克省少了1800万加元的木材出口。

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木材公司裁员

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美国对加拿大软木行业征收的第一轮税给就业也带来了打击，一些木材公司的锯木厂不得不减产，许多公司都在担心裁人。

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加拿大咨议局（The Conference Board of Canada ）曾经在一个报告中税，美国开征的软木税将导致加拿大的木材行业每年多花费17亿加元，削减 2,200个工作职位。

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据加拿大统计局统计，截至到2013年，加拿大的林业总共雇用了约36万人，美国征税，林业领域的失业就是现实。

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例如，在2000年时，美国对加拿大软木实行了 27.22%的税，几个月内，BC省的木材公司就解雇了15000人。

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© © PC / RICHARD LAM

美国强硬

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加拿大皇家银行 RBC的资本市场分析师保罗·奎恩（Paul Quinn）认为，8月份北美自由贸易协定将重启谈判，预计谈判前美国将来硬的，征收高额反倾销税，迫使加拿大达成一个协议。

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他在温哥华说，反倾销税是吓唬加拿大人的一种方式，以强迫加拿大 “就范”。

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奎恩还表示，加拿大政府对木材行业提供了8.67亿加元的财政支持，主要通过贷款和贷款担保的方式，美国木材联盟正呼吁美国政府对此作出强硬回应。

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加拿大政府谨慎

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对于在美国实施第二道税后，加拿大联邦政府是否会对木材行业提供更多资金，联邦自然资源部长吉姆·卡尔（Jim Carr）不愿意详细说明。

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Jim Carr © PC / Adrian Wyld

他说，渥太华在这个方面“非常审慎”，“我们将对市场的现实状况作出现实反应”， “我们将致力于确保我们的林业部门能够适应不断变化的环境”。

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加拿大的木材公司现在也不愿意说明是否会进行裁员，不愿意就此发表推测，以免给相关的雇员和相关的社区带来焦虑。

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反补贴税，针对的是美国认为不公平的政府补贴；而反倾销关税，则是美国对被认为以低于市场价值出售产品采取的措施。

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（RCI with CBC, CP ）

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