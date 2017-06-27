专杀老人的护士杀手被判无期徒刑

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据加拿大广播公司记者Colin Butler和Kate Dubinski的报道，让加拿大人震惊的护士系列杀人案件终于审结，被指控杀害8名养老院老人的前护士Elizabeth Wettlaufer被安大略省法院判处无期徒刑，25年内不得假释。

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Elizabeth Wettlaufer爽快承认杀死8位养老院老人 © Dave Chidley/Canadian Press

庭审法官Bruce Thomas 称今年50岁的Elizabeth Wettlaufer是死神的影子，对本来应该负责照顾的老人注射了致命针剂，导致他们非自然死亡。

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法官本来可以判处Elizabeth Wettlaufer连续服8个无期徒刑、老死狱中，但最后还是接受了检察官和辩护律师的建议，同意让8个无期徒刑同时执行，但25年内不得申请假释。这基本上意味着这位杀死8位老人的护士会在监狱中度过余生。

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Elizabeth Wettlaufer在法庭上对检察官提出的杀死8位老人的一级谋杀罪指控供认不讳。

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