又有几个公司举报华裔移民公司作假

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据加拿大广播公司记者杰夫.利奥Geoff Leo的报道，在上个星期CBC iTeam报道了飞扬国际公司雇员拉拢萨斯喀彻温省一位公司老板要其弄虚作假雇佣中国大陆工人的事件后，又有三位加拿大人告诉加拿大广播公司记者说，他们也有类似的经历。

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Prince Albert纺织品公司 Barb Reid女士 © CBC News

多个公司举报

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上个星期，萨斯喀彻温省Prince Albert市纺织品公司负责人里德 Barb Reid女士告诉加拿大广播公司记者说，一位上门说自己是飞扬国际公司雇员的男子Bill Sui极力说服她出具雇佣中国大陆工人的聘书，说飞扬国际不但会支付该中国工人来加拿大后头三个月的工资和福利，而且她出具一纸聘书就可以得到1万5千加元的“培训费”。

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飞扬国际公司雇员Bill Sui的名片 © Barb Reid

飞扬国际的老板Nicole Sun在回答加拿大广播公司记者问题时否认Bill Sui是她公司的雇员，却无法解释为什么该公司的秘书接到打给Bill Sui电话就记录来电话者的姓名和电话号码，然后过几分钟Bill Sui就会把电话打回去。

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在看了CBC的报道之后，萨斯喀彻温省Nipawin市一家电脑商店老板柴萨尔Barry Chessall在推特上说他和妻子黛比Debbie也遇到过类似的事情。Bill Sui不但给出了同样的好处、而且似乎是迫不及待的要拿到他们电脑商店出具的雇佣中国大陆员工的聘书；但他们拒绝了这位华裔男子的要求。

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在萨斯喀彻温省不同城市4位加拿大人举报的涉嫌移民诈骗活动的事件中，有三个人说向他们推销的人是Bill Sui。

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太多的不正常

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萨斯喀彻温省Tisdale市负责经济发展事务的官员瓦拉斯Sean Wallace告诉加拿大广播公司记者说，去年8月份当地好几家公司告诉他一位亚裔人在推销中国大陆移民项目；其中一位公司老板要求瓦拉斯参加与这位亚裔男子的会晤。

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瓦拉斯说他参加了那次会晤，虽然不记得该亚裔男子的姓名和所在公司的名字，但清楚记得该男子说只要出具一纸聘书，就能够得到2万加元的培训费，而聘用中国工人的工资和福利头三个月都有人代为支付。

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瓦拉斯一听就觉得这里面有太多的不正常。他当时就明确告诉该亚裔男子说，你说的这些钱都来自哪里呢？如果是来自在中国大陆找工作想移民的人，这可是不合法的事情。

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由于该华裔男子拿不出名片、不提供电话号码、也不提供网站的网址，所以瓦拉斯拒绝继续跟他打交道，并向警方进行了汇报。

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加拿大边检局对Wang和Cui提出七项犯罪指控 © CBC

已是多年的问题

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萨斯喀彻温出现华裔移民诈骗活动似乎已经有些年头。2015年12月警方对居住在萨斯喀彻温省White City市的Qi Wang 和 Yujuan Cui夫妇提出了刑事犯罪起诉，指控这对夫妇在聘请几百位中国大陆工人的聘书方面弄虚作假。这对现在不列颠哥伦比亚省Roberts Creek市居住的华裔夫妇将在明年一月份出庭受审。

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曾经在加拿大移民部做过难民听询工作、现在是卡尔加里市移民律师的夏尔马Raj Sharma对加拿大广播公司报道的上述移民诈骗活动一点都不感到吃惊，因为他自己就经常收到查询电话，电话那头的人表示愿意付钱得到加拿大公司的雇佣聘书以便移民加拿大。

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卡尔加里市移民律师Raj Sharma © Raj Sharma

应严格法规和执法

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夏尔马说他自己是不干这种违法的事情，但肯定有人是在收取高额费用做这些违法的生意；要制止这种违法行为需要政府严格移民项目、堵塞漏洞，同时要加强执法力度、严厉打击搞违法诈骗活动的个人和公司。

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夏尔马认为，之所以加拿大广播公司最近报道的移民诈骗活动集中在萨斯喀彻温省，是因为阿尔伯塔省的移民项目优先考虑已经在加拿大的外国人，而萨斯喀彻温省的移民项目仍然直接从中国大陆这样的外国接收移民、只要有本省公司提供的雇佣聘书即可。

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萨斯喀彻温省长办公室在书面回答加拿大广播公司记者问题时表示，萨斯喀彻温省的移民项目是很严格的，省政府对任何在移民事务方面违法违规的行为都非常重视，会认真进行调查。

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