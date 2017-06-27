CBC揭露移民公司弄虚作假的报道引来新的举报

CBC揭露移民公司弄虚作假的报道引来新的举报
Photo Credit: Debbie Chessall

又有几个公司举报华裔移民公司作假

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 27 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司记者杰夫.利奥Geoff Leo的报道，在上个星期CBC iTeam报道了飞扬国际公司雇员拉拢萨斯喀彻温省一位公司老板要其弄虚作假雇佣中国大陆工人的事件后，又有三位加拿大人告诉加拿大广播公司记者说，他们也有类似的经历。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Prince Albert纺织品公司 Barb Reid女士
Prince Albert纺织品公司 Barb Reid女士 © CBC News

多个公司举报

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，萨斯喀彻温省Prince Albert市纺织品公司负责人里德 Barb Reid女士告诉加拿大广播公司记者说，一位上门说自己是飞扬国际公司雇员的男子Bill Sui极力说服她出具雇佣中国大陆工人的聘书，说飞扬国际不但会支付该中国工人来加拿大后头三个月的工资和福利，而且她出具一纸聘书就可以得到1万5千加元的“培训费”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
飞扬国际公司雇员Bill Sui的名片
飞扬国际公司雇员Bill Sui的名片 © Barb Reid

飞扬国际的老板Nicole Sun在回答加拿大广播公司记者问题时否认Bill Sui是她公司的雇员，却无法解释为什么该公司的秘书接到打给Bill Sui电话就记录来电话者的姓名和电话号码，然后过几分钟Bill Sui就会把电话打回去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：雇一个中国员工给你1万5

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在看了CBC的报道之后，萨斯喀彻温省Nipawin市一家电脑商店老板柴萨尔Barry Chessall在推特上说他和妻子黛比Debbie也遇到过类似的事情。Bill Sui不但给出了同样的好处、而且似乎是迫不及待的要拿到他们电脑商店出具的雇佣中国大陆员工的聘书；但他们拒绝了这位华裔男子的要求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在萨斯喀彻温省不同城市4位加拿大人举报的涉嫌移民诈骗活动的事件中，有三个人说向他们推销的人是Bill Sui。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

太多的不正常

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温省Tisdale市负责经济发展事务的官员瓦拉斯Sean Wallace告诉加拿大广播公司记者说，去年8月份当地好几家公司告诉他一位亚裔人在推销中国大陆移民项目；其中一位公司老板要求瓦拉斯参加与这位亚裔男子的会晤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瓦拉斯说他参加了那次会晤，虽然不记得该亚裔男子的姓名和所在公司的名字，但清楚记得该男子说只要出具一纸聘书，就能够得到2万加元的培训费，而聘用中国工人的工资和福利头三个月都有人代为支付。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瓦拉斯一听就觉得这里面有太多的不正常。他当时就明确告诉该亚裔男子说，你说的这些钱都来自哪里呢？如果是来自在中国大陆找工作想移民的人，这可是不合法的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于该华裔男子拿不出名片、不提供电话号码、也不提供网站的网址，所以瓦拉斯拒绝继续跟他打交道，并向警方进行了汇报。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大边检局对Wang和Cui提出七项犯罪指控
加拿大边检局对Wang和Cui提出七项犯罪指控 © CBC

已是多年的问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温出现华裔移民诈骗活动似乎已经有些年头。2015年12月警方对居住在萨斯喀彻温省White City市的Qi Wang 和 Yujuan Cui夫妇提出了刑事犯罪起诉，指控这对夫妇在聘请几百位中国大陆工人的聘书方面弄虚作假。这对现在不列颠哥伦比亚省Roberts Creek市居住的华裔夫妇将在明年一月份出庭受审。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾经在加拿大移民部做过难民听询工作、现在是卡尔加里市移民律师的夏尔马Raj Sharma对加拿大广播公司报道的上述移民诈骗活动一点都不感到吃惊，因为他自己就经常收到查询电话，电话那头的人表示愿意付钱得到加拿大公司的雇佣聘书以便移民加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
卡尔加里市移民律师Raj Sharma
卡尔加里市移民律师Raj Sharma © Raj Sharma

应严格法规和执法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏尔马说他自己是不干这种违法的事情，但肯定有人是在收取高额费用做这些违法的生意；要制止这种违法行为需要政府严格移民项目、堵塞漏洞，同时要加强执法力度、严厉打击搞违法诈骗活动的个人和公司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏尔马认为，之所以加拿大广播公司最近报道的移民诈骗活动集中在萨斯喀彻温省，是因为阿尔伯塔省的移民项目优先考虑已经在加拿大的外国人，而萨斯喀彻温省的移民项目仍然直接从中国大陆这样的外国接收移民、只要有本省公司提供的雇佣聘书即可。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温省长办公室在书面回答加拿大广播公司记者问题时表示，萨斯喀彻温省的移民项目是很严格的，省政府对任何在移民事务方面违法违规的行为都非常重视，会认真进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
人物、移民与难民加拿大首位缠头法官：BC省高等法院将迎来一位锡克族女法官政治移民制度要坚持，赤字何时消除说不准：特鲁多的休会总结环境摒弃石油：魁北克省砸巨款进行能源转型政治别等了：夏天夏天特鲁多不会搞内阁改组国际加拿大和中国签署商业机密范畴的网上“互不侵犯条约”移民与难民又有几个公司举报华裔移民公司作假动物世界加拿大国家公园：别离野生动物过近科技温哥华市将对电动汽车充电收费社会专杀老人的护士杀手被判无期徒刑经济面临第二道税：加拿大和美国的软木纠纷进一步紧张

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志