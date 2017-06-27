加拿大国家公园：别离野生动物过近

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大庆祝建国150周年之际，所有国家公园今年都免费开放，游客人数大增。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近，卡尔加里地区的一位摄影师在班夫公园（Banff）看到的情况令他摇头不止，Ray Blanchard 告诉加拿大广播公司，上个星期天，他在山上树丛中看到一头足有300磅的大灰熊，当他在一定距离外架好三脚架准备拍照时，看到有二三十个游客也发现了灰熊，走到相当近的距离，其中居然有个人走到离灰熊仅仅几米的地方进行拍照。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Ray Blanchard

Ray Blanchard 说，这样做是非常危险的，因为灰熊的行为完全不可预测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与野生动物保持安全距离

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国家公园一直要求游客与野生动物保持一定的距离，并于上个月在班夫公园举办了宣传活动，发放海报和小册子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国家公园要求游客在拍照时与麋鹿、鹿、大角羊和山羊需保持 30 米远，而与熊、狼和美洲狮则需保持至少 100米 的距离。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于在车上拍摄动物照片的游客，国家游客要求游客只能在安全的地方短暂停车，打上闪光灯警告后面的汽车，而且一定不要停留太长时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国家公园还警告说，在国家公园对任何野生动物投掷食物、进行诱惑或进行干扰都属于非法行为，最高罚款可达 25,000 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Robson Fletcher/CBC ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada