温哥华市将对电动汽车充电收费

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星期二（6月27日），加拿大的温哥华市议会将提出两个方案，一个是为城市拥有的电动汽车充电站设定收费标准，另一个是为公司企业和居民区建立更多的充电站。

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根据这一提案，在城市拥有的充电站充电，除了停车费外，慢速充电需要每小时交2加元，快速充电需要每小时交16加元。

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© MANDEL NGAN, AFP

加通社奥迪说，过去两年来，温哥华电动汽车充电站的使用量翻了一倍以上。

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BC Hydro 预计，在未来不到15年时间里，BC省的电动汽车数量将增加到约 30万辆。

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温哥华市政府说，有关电动汽车充电站试点计划将持续两年，之后市议会将讨论试点的结果。

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（RCI with CBC，CP）

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