别等了：夏天夏天特鲁多不会搞内阁改组

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一般来说，加拿大联邦政府执政期差不多一半的时候是内阁改组最可能的时候，总理可以在夏天议会休会没有反对党质询的情况下改组内阁、替换不称职的部长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但据加拿大广播公司记者David Cochrane的报道，特鲁多在议会夏季休会前已经决定，部长们可以安心回自己的选区，夏季不会有内阁调整的事情发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多今年一月份曾小规模改组了内阁 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

曾经有传言说，由于国防部长萨詹Harjit Sajjan卷入涉嫌占他人之功为己有的丑闻，他会失掉国防部长这重要的职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外公共服务和政府采购事务部长Judy Foote女士由于个人和家庭的原因在今年4月份请了几个月的事假，可能到夏天结束时都无法回到内阁管理自己部门的事务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多身边一位不愿透露姓名的高级官员表示，媒体不用再推测分析内阁改组的事情了，因为夏天发生内阁改组的可能性是零。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有政坛分析家认为，特鲁多不愿现在进行内阁调整主要是要等着看美国政局的发展，看看特朗普政府对加拿大的政策是否在今后几个月能够明朗化和稳定化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada