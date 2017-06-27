加拿大和中国签署商业机密范畴的网上“互不侵犯条约”

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加拿大和中国在上周的高级国家安全对话后达成协议，承诺不进行由政府支持的、以窃取对方商业机密为目的的黑客袭击。加拿大总理办公室的声明还说，双方就引渡协议问题进行了坦率的讨论。

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上个星期的加中会谈在渥太华举行，由特鲁多的国家安全顾问丹尼尔.让和中共中央政法委秘书长汪永清主持。除网络安全问题外，双方还讨论了反恐，打击有组织犯罪，叙利亚危机和朝鲜核威胁等问题。

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特鲁多和中国总理李克强上个星期一还进行了电话会谈。

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