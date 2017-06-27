摒弃石油：魁北克省砸巨款进行能源转型

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在能源的转型上，加拿大的法语省份魁北克省确实是下了决心，要走在北美的前列。

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魁北克省政府宣布，今后3年内将对绿色项目投资 15亿加元，目的是减少魁北克对石油的依赖。

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这个星期，魁省自然资源部长皮埃尔·阿尔坎 （ Pierre Arcand）公布了 “魁省2030能源政策计划”中的一期行动方案，总共包含42项措施，旨在于加快向清洁能源的过渡，包括大力发展水电、风能、太阳能和天然气。

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© submitted to CBC by Vince Sharpe

3年内把石油用量大减 40%

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魁北克省一期方案的目标是 3年内，即到2020年，把全省的石油消耗量大减 40%，而且要完全停止用煤。

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省政府正在要求魁北克水电局（ Hydro-Québec）等公司开发太阳能发电领域，在今年年底前建设一个太阳能园区，创建一个示范性的 “智能”住宅项目，用太阳能供电。

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魁北克水电局的普利欧特（ Marc-André Pouliot）说，现在全球范围内太阳能迅速发展，生产成本大大降低，我们正在研究考虑，将把太阳能纳入我们的业务范围。

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与此同时，魁北克省将继续增加其水电生产能力，并宣布在2020年之前，把魁北克省现在还在使用燃油加热系统 （ mazout ）的2万5千个家庭，转换为用其他能源取暖。

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大力鼓励人们购买电动汽车

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魁省政府一期方案中的另一个重要内容，就是大力鼓励魁北克人购买电动汽车。

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自然资源部长皮埃尔·阿尔坎设置的目标是，到2020年，魁北克的道路上应该至少有10万辆电动汽车，目前的数量只有15000辆。

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魁北克省将继续对购买电动汽车提供购买补贴，最多一辆可补贴 8000 加元，若长期租车，也有数千加元的补贴。

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与此同时，魁省将设置更多的电动汽车充电站，并为把卡车转换为节能卡车的人提供奖励。

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魁北克省长菲利普·库亚尔（Philippe Couillard）表示，换电动汽车，将从政府部门做起，我当然不能自己开着传统车，却鼓动大家去开电动汽车，所以，魁省政府的用车将朝这个方向发展，首先是部长们的用车。

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Philippe Couillard © La Presse canadienne

商会表示支持

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魁北克商会联合会（FCCQ）对省政府的一期行动方案表示欢迎，该组织尤其欢迎天然气管道网络将向目前没有服务到的地区延伸。

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联合会还说，鼓动人们用电动车是好事情，因为温室气体 46%的排放是由交通造成的。

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© Jay Turnbull

魁北克商会联合会的总裁斯特凡·福盖特（Stéphane Forget）表示，省政府在一期方案中提出的措施和投资，将会促进魁北克地区开发绿色能源的潜力，进行负责任的发展，我们相信，能源的转型必须通过开发多种能源的组合来完成。

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（RCI with Radio Canada）

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