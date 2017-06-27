移民制度要坚持，赤字何时消除说不准：特鲁多的休会总结

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加拿大众议院刚刚进入夏季休会。总理特鲁多星期二（6月27日）上午在渥太华召开新闻发布会，对过去几个月的政府工作做了总结。他表示，加拿大要坚持“开放的移民政策”，不管华盛顿或汉堡或别的地方发生什么事，他都会一如既往地维护体现了“加拿大价值观和加拿大成功”的加拿大移民制度。

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这个话题引起关注，原因之一是加拿大“开放的”移民政策和加美边境另一边的特朗普移民政策形成反差。美国最高法院星期一刚刚给特朗普的六国公民入境禁令开了有限度地绿灯：在大法官们十月份正式审理此案之前，来自伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民如果不能证明自己和美国境内的“个人或实体”有真实联系，可以被禁止入境。

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© Mark Blinch / Reuters

特鲁多表示，加拿大政府官员就如何在美国新政策下保护加拿大公民权利和美国方面进行了多次会谈。

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让中产阶层兜里有钱比财政平衡重要

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加拿大联邦政府什么时候能消除赤字、达到财政平衡？特鲁多没有给出一个具体的日期。他转而强调提高中产阶层生活水平和投资基建以刺激经济发展的重要性。他说，在2015年大选中，自由党是唯一一个没有提出不惜任何代价达到财政平衡的政党。“我们说的是要拨款投资，为了刺激经济，为了提高中产阶层和正在努力达到中产的人的收入。”

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他还说，和“财政平衡”相比，政府的“财政责任”更重要。从长远来看，政府的基建投资和措施肯定会推动经济发展，尽管这可能需要过一段时间才能看出来。

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特鲁多维护一不小心破了世界纪录的加拿大阻击手

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最近在伊拉克北部，一名加拿大特种部队的阻击手从3540米外开枪击毙一名“伊斯兰国”武装成员，一举把原来由英国阻击手创造的世界纪录提高了1公里。加拿大媒体惊叹之余，也对加拿大军人在伊拉克的作用产生了疑惑：不是说好了是去做顾问和协助工作的吗？

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特鲁多说，阻击手和他所在的部队是在完成份内的工作。“建议和协助”的工作也包括保护加拿大军队和友军。这件事证明加拿大军队的素质优秀，战斗力超强。

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《环球邮报》的报道说，加拿大阻击手成功地打乱了“伊斯兰国”武装对伊拉克保安部队的进攻。新民主党领袖穆凯尔上个星期在议会表示，此事说明加拿大军人在伊拉克直接参战，而不是仅仅给伊拉克人当教官和顾问。这么大的角色转换，政府应该对加拿大人有个交代。

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为没有兑现选举改革承诺辩解

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特鲁多承认自由党放弃了选举改革，但辩解说那是因为几个主要政党的意见无法统一，他不愿意利用自由党的多数地位强推改革。他强调自己的政府还是做成了不少事的。例如和欧盟签署了自由贸易协定，通过大麻合法化法案，推出国际女权援助项目等等。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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