Photo Credit: CP/Adrian Wyld

移民制度要坚持，赤字何时消除说不准：特鲁多的休会总结

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 27 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大众议院刚刚进入夏季休会。总理特鲁多星期二（6月27日）上午在渥太华召开新闻发布会，对过去几个月的政府工作做了总结。他表示，加拿大要坚持“开放的移民政策”，不管华盛顿或汉堡或别的地方发生什么事，他都会一如既往地维护体现了“加拿大价值观和加拿大成功”的加拿大移民制度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个话题引起关注，原因之一是加拿大“开放的”移民政策和加美边境另一边的特朗普移民政策形成反差。美国最高法院星期一刚刚给特朗普的六国公民入境禁令开了有限度地绿灯：在大法官们十月份正式审理此案之前，来自伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民如果不能证明自己和美国境内的“个人或实体”有真实联系，可以被禁止入境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Mark Blinch / Reuters

特鲁多表示，加拿大政府官员就如何在美国新政策下保护加拿大公民权利和美国方面进行了多次会谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

让中产阶层兜里有钱比财政平衡重要

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府什么时候能消除赤字、达到财政平衡？特鲁多没有给出一个具体的日期。他转而强调提高中产阶层生活水平和投资基建以刺激经济发展的重要性。他说，在2015年大选中，自由党是唯一一个没有提出不惜任何代价达到财政平衡的政党。“我们说的是要拨款投资，为了刺激经济，为了提高中产阶层和正在努力达到中产的人的收入。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，和“财政平衡”相比，政府的“财政责任”更重要。从长远来看，政府的基建投资和措施肯定会推动经济发展，尽管这可能需要过一段时间才能看出来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多维护一不小心破了世界纪录的加拿大阻击手

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近在伊拉克北部，一名加拿大特种部队的阻击手从3540米外开枪击毙一名“伊斯兰国”武装成员，一举把原来由英国阻击手创造的世界纪录提高了1公里。加拿大媒体惊叹之余，也对加拿大军人在伊拉克的作用产生了疑惑：不是说好了是去做顾问和协助工作的吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Stephen Thorne/CP)

特鲁多说，阻击手和他所在的部队是在完成份内的工作。“建议和协助”的工作也包括保护加拿大军队和友军。这件事证明加拿大军队的素质优秀，战斗力超强。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《环球邮报》的报道说，加拿大阻击手成功地打乱了“伊斯兰国”武装对伊拉克保安部队的进攻。新民主党领袖穆凯尔上个星期在议会表示，此事说明加拿大军人在伊拉克直接参战，而不是仅仅给伊拉克人当教官和顾问。这么大的角色转换，政府应该对加拿大人有个交代。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为没有兑现选举改革承诺辩解

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多承认自由党放弃了选举改革，但辩解说那是因为几个主要政党的意见无法统一，他不愿意利用自由党的多数地位强推改革。他强调自己的政府还是做成了不少事的。例如和欧盟签署了自由贸易协定，通过大麻合法化法案，推出国际女权援助项目等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC and Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
人物、移民与难民加拿大首位缠头法官：BC省高等法院将迎来一位锡克族女法官政治移民制度要坚持，赤字何时消除说不准：特鲁多的休会总结环境摒弃石油：魁北克省砸巨款进行能源转型政治别等了：夏天夏天特鲁多不会搞内阁改组国际加拿大和中国签署商业机密范畴的网上“互不侵犯条约”移民与难民又有几个公司举报华裔移民公司作假动物世界加拿大国家公园：别离野生动物过近科技温哥华市将对电动汽车充电收费社会专杀老人的护士杀手被判无期徒刑经济面临第二道税：加拿大和美国的软木纠纷进一步紧张

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志