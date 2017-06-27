加拿大首位缠头法官：BC省高等法院将迎来一位锡克族女法官

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省锡克族女律师舍吉尔（Palbinder Kaur Shergill）被加拿大司法部任命为该省高等法院新西敏市分院的法官。她并不是加拿大历史上第一位锡克族法官，但将是第一位缠头的加拿大法官。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

包头是锡克族男子的传统服饰，绝大部分锡克族女子戴头巾。舍吉尔是少有的以包头代替头巾的锡克族女子。她在素里市开了一家律师事务所，专长法律领域包括人身伤害，民事纠纷和宪法。她数次在加拿大最高法院为人权案和宗教自由案辩护，是当地有名的人权活动人士。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

舍吉尔出生在印度旁遮普，4岁时岁父母移民到加拿大，毕业于萨斯卡通大学。加拿大司法部网站的公告说，她为一所高中义务担任演讲比赛裁判，善弹风琴和打手鼓，并拥有跆拳道黑带。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不久前加入新民主党领袖竞选的锡克族议员贾格米特.辛格擅长巴西柔术和综合格斗，曾多年活跃在比赛场上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada