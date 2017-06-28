孩子体重减两磅，加拿大学校禁垃圾食品还真管用

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加拿大青少年的肥胖问题一直是个“老大难”，很难解决，不过，一些省政府采取的一个简单的政策看来取得了效果。

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在过去的12年中，加拿大有6个省份先后宣布禁止在学校里出售 “垃圾食品”，根据一项最新公布的研究，这个措施对学生的健康确实产生了积极作用。

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研究报告的作者是新不伦瑞克大学 （University of New Brunswick）的健康经济学家菲利普·伦纳德（Philip Leonard），在8年的时间里，他跟踪研究了15.3万名12岁到25岁加拿大青少年的身高体重指数（BMI）。

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Dr. Philip Leonard © The Canadian Press

伦纳德的研究显示，在禁止卖垃圾食品的学校里，学生的身高体重指数（BMI）在一年中相应下降了0.05。

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他说：“这是朝着正确方向迈出的一小步，如果这个政策加上其他的类似政策，随着时间的推移，我们是有可能看到出现真正变化的”。

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学生们体重下降

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研究的结果显示，在5年的时间里，学校禁卖垃圾食品的学生，比学校没有这一禁令的学生，人均体重减轻大约两磅。

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菲利普·伦纳德说，听起来这个数字不是很大，但这个结果发出了一个很强的信息。

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他表示，“你不能指望有了这样的禁令，就会突然把一大群胖孩子变成了健康的孩子 …但是，一个重要信息是，此类的政策是有作用的”。

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菲利普·伦纳德还发现，学校采取这样的措施，对女学生的体重比对男生影响更大，但他尚不明白其中的原因。

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还有，这一措施对年纪小的学生比对年纪较大的学生也更有成果，这可能是因为年纪稍大的学生可以自己到学校外面去买吃的。

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菲利普·伦纳德表示，对于高中生来说，满了16岁，就可以拿到驾照，不喜欢学校提供的食品，就可以开车去麦当劳，或者到便利店去买吃的。

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6省在中小学禁止垃圾食品

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© CBC

2005年10月，新不伦瑞克省成为加拿大第一个在学校里下令禁止垃圾食品和高含糖饮料的省份，这个政策名为 “政策711”，省教育部从学校的食品清单中剔除了所有的低营养食品。

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2005年年底前，爱德华王子岛省也步其后尘，采取了同样措施。

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2007年，新斯科舍省和魁北克省采取了同样政策，接着是不列颠哥伦比亚省 （2008年）和安大略省（2011年）。

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需要采取更多对策

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尽管取得了积极成果，但菲利普·伦纳德认为，仅仅在学校里禁止垃圾食品，完全不足以扭转青少年儿童的肥胖趋势。

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他说，这是一个非常大的问题，把政策更改一点点，完全不够，还需要采取更多的措施，制定更多的健康政策。

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加拿大统计局说，在2009年至2011年期间，根据世界卫生组织的标准，加拿大的儿童和青少年中有接近三分之一，也就是 31.5% 的人被列为超重或肥胖。

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加拿大联邦卫生部表示，计划在2018年底之前推出修订的饮食指南，与现在最新的饮食健康标准同步。

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政府还计划采取其他举措，包括更严格地规定食品包装上的营养标签，限制针对儿童的食品营销宣传等等。

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（RCI with CBC, CP）

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