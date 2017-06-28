Photo Credit: Associated Press

孩子体重减两磅，加拿大学校禁垃圾食品还真管用

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 28 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大青少年的肥胖问题一直是个“老大难”，很难解决，不过，一些省政府采取的一个简单的政策看来取得了效果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去的12年中，加拿大有6个省份先后宣布禁止在学校里出售 “垃圾食品”，根据一项最新公布的研究，这个措施对学生的健康确实产生了积极作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究报告的作者是新不伦瑞克大学 （University of New Brunswick）的健康经济学家菲利普·伦纳德（Philip Leonard），在8年的时间里，他跟踪研究了15.3万名12岁到25岁加拿大青少年的身高体重指数（BMI）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
Dr. Philip Leonard © The Canadian Press

伦纳德的研究显示，在禁止卖垃圾食品的学校里，学生的身高体重指数（BMI）在一年中相应下降了0.05。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：“这是朝着正确方向迈出的一小步，如果这个政策加上其他的类似政策，随着时间的推移，我们是有可能看到出现真正变化的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学生们体重下降

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究的结果显示，在5年的时间里，学校禁卖垃圾食品的学生，比学校没有这一禁令的学生，人均体重减轻大约两磅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲利普·伦纳德说，听起来这个数字不是很大，但这个结果发出了一个很强的信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，“你不能指望有了这样的禁令，就会突然把一大群胖孩子变成了健康的孩子 …但是，一个重要信息是，此类的政策是有作用的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲利普·伦纳德还发现，学校采取这样的措施，对女学生的体重比对男生影响更大，但他尚不明白其中的原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还有，这一措施对年纪小的学生比对年纪较大的学生也更有成果，这可能是因为年纪稍大的学生可以自己到学校外面去买吃的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

菲利普·伦纳德表示，对于高中生来说，满了16岁，就可以拿到驾照，不喜欢学校提供的食品，就可以开车去麦当劳，或者到便利店去买吃的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6省在中小学禁止垃圾食品

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

2005年10月，新不伦瑞克省成为加拿大第一个在学校里下令禁止垃圾食品和高含糖饮料的省份，这个政策名为 “政策711”，省教育部从学校的食品清单中剔除了所有的低营养食品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2005年年底前，爱德华王子岛省也步其后尘，采取了同样措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2007年，新斯科舍省和魁北克省采取了同样政策，接着是不列颠哥伦比亚省 （2008年）和安大略省（2011年）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

需要采取更多对策

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管取得了积极成果，但菲利普·伦纳德认为，仅仅在学校里禁止垃圾食品，完全不足以扭转青少年儿童的肥胖趋势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这是一个非常大的问题，把政策更改一点点，完全不够，还需要采取更多的措施，制定更多的健康政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局说，在2009年至2011年期间，根据世界卫生组织的标准，加拿大的儿童和青少年中有接近三分之一，也就是 31.5% 的人被列为超重或肥胖。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大联邦卫生部表示，计划在2018年底之前推出修订的饮食指南，与现在最新的饮食健康标准同步。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

政府还计划采取其他举措，包括更严格地规定食品包装上的营养标签，限制针对儿童的食品营销宣传等等。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC, CP）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 健康

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会魁北克省检控方要求暂缓遣返斯里兰卡家暴男国际五眼联盟成员国将加强分享反恐情报国际查尔斯.伯顿：本届加拿大政府很重视加中关系，但成果 …… 还看不出来健康孩子体重减两磅，加拿大学校禁垃圾食品还真管用政治政治正确过头？国歌改词法案搁浅参议院社会BC 省上私立学校的学生增多经济加拿大5大银行都承认对顾客多收钱国际终于放弃：多伦多特朗普大厦将改名环境加拿大圣劳伦斯湾 6 条露脊鲸连续死亡，专家们震惊人物、移民与难民加拿大首位缠头法官：BC省高等法院将迎来一位锡克族女法官

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志