加拿大圣劳伦斯湾 6 条露脊鲸连续死亡，专家们震惊

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在加拿大的圣劳伦斯湾，今年 6 月连续发现了 6条死亡的北大西洋露脊鲸（The North Atlantic Right Whale），让海洋生物学家们感到非常震惊。

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海洋生物学家们说，这是从来没有发生过的情况，北大西洋露脊鲸数量很少，全球才有约 500条，少一条也是个巨大损失。

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加通社报道说，人们先是在6月6日发现了第一条死鲸，6月18日发现了第二条，然后接连发现另外4条死鲸，地点全部在魁北克省小岛 Magdalen Islands 附近，专家们现在担心可能会有更多死亡的露脊鲸。

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© Marine Animal Response Society

对于导致鲸鱼死亡的原因，渔业部的 Matthew Hardy 说，一种可能是有毒的藻类绽造成的，另一位专家 Laurie Murison 说，其他原因包括鲸鱼与船只的碰撞，或被渔具缠住，过去两年中已经几次发生过这样的事情。

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加拿大联邦渔业部的 Isabelle Elliott 表示，专家们正在准备对死鲸进行剖检，以确定死因。

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在20世纪30年代的某个时期，北大西洋露脊鲸一度减少到全球只有约 50 条，之后逐渐回升到 500 条左右。

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（RCI with CBC，CP）

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