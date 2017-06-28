BC 省上私立学校的学生增多

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根据弗雷泽（Fraser）研究所的一项新研究，加拿大有越来越多的家长选择送子女进私立或独立学校。

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研究发现，除新不伦瑞克省外，其他 9省私立或独立学校的入学率都在上升。

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BC省在这个方面最为明显，BC省公立学校教师与校方持续了16年的劳资冲突，省政府对教育资金的削减，有的公立学校被关闭，以及一些公校学生过多等等，导致自2000年以来，BC省公立学校的入学率下降了约12%，而同期内私立学校的入学率则增加了 35%。

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各省对学校资助非常不同

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这份研究指出，加拿大各省对学校的资助模式相差很大，因此要对比各省的学校比较困难。

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比如在安大略省、萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省，罗马天主教学校属于公立学校系统，而在BC省，所有的宗教学校都是私立或独立运作的。

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此外，BC省、阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、马尼托巴省和魁北克省都为独立学校提供资助，资助额度相当于给公立学校资金的35% – 80%不等，而安大略省和大西洋沿岸省份则不对独立学校提供资金。

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这项研究还调查了加拿大学龄期儿童在家里接受教育（ home schooling ）的情况，发现除BC省外，其他省份的“家庭教育”比例都有所增加，但大多不到总体入学率的1%。

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（RCI with CBC）

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