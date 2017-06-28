终于放弃：多伦多特朗普大厦将改名

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据加拿大广播公司的报道，卷入纠纷多年的多伦多特朗普国际大酒店不但有了新东主，而且将更换名字，特朗普公司也终于出售了其对多伦多特朗普国际大酒店的管理权。

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特朗普酒店集团当年只买了酒店的命名和经营权 © Graeme Roy/Canadian Press

这一在2012年建成投入使用并以特朗普国际大酒店命名的豪华大楼既有卖给投资者的酒店客房、也有住宅单元、还有一些零售商店，但特朗普家族从未买下该大楼的所有权、而只是买下了命名权和经营管理权。

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该豪华大楼由于建筑商缺钱归还贷款、完工日期拖延和酒店入住率低等直接或间接的问题引起投资者的强烈不满。

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今年早些时候买下该大楼所有权的的新东主JCF Capital已经与特朗普酒店集团Trump Hotels 达成协议，从特朗普酒店集团手里买下该多伦多豪华大楼的经营管理权。

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Marriott International Inc.旗下的St. Regis公司正在积极竞争获得该大楼的经营管理权。

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RCI with CBC

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