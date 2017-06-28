加拿大5大银行都承认对顾客多收钱

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据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，星期二，皇家银行成为加拿大五大银行中又一个由于向顾客多收费而不得不退赔2180万加元从投资客户手中多收的费用、并向安大略省金管局支付97.5万加元的案件调查费的银行。

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加拿大五大银行全都干过多收客户费用的事情 © CBC

在皇家银行之前，加拿大的8个银行和金融机构，包括蒙特利尔银行BMO、枫叶银行Scotiabank、多伦多道明银行TD、加拿大帝国商业银行CIBC在内，在最近几年已经向顾客做出了类似的退赔并向金融管理机构支付了罚款。

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虽然安大略省金管局在其裁决中把这些加拿大银行多收费的行为划入不小心犯错的类别，但加拿大银行业的一位分析师Robb Engen认为，所有加拿大五大商业银行都犯同样的错误向顾客多收费用，这说明加拿大的银行系统出现了普遍性的问题；这个普遍性问题就是利润高于一切、银行雇员受到极大的压力用各种办法去增加利润，违规的问题就成为不可避免的事情。

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