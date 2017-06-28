自由党议员Mauril Belanger临终前出席众议院会议

自由党议员Mauril Belanger临终前出席众议院会议
Photo Credit: Adrian Wyld/Canadian Press

政治正确过头？国歌改词法案搁浅参议院

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 28 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

71日是加拿大建国150周年，今年的国庆节期间唱国歌时不会使用新的歌词，因为在加拿大联邦议会进入夏季休会前，修改国歌歌词的法案仍然没有获得参议院的通过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

身患绝症议员临终遗愿

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者John Paul Tasker的报道，加拿大众议院在2016年就以绝大多数票通过了众议员Mauril Belanger提出的修改国歌歌词、实现歌词中性化的个人议案，并把该议案提交给参议院辩论批准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

众议院批准的对加拿大国歌O Canada的修改是，把 “in all thy sons command” 变成 “in all of us command” 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大参议院中的保守党议员反对修改国歌，并用拖延战术把对该议案的投票推迟到秋季会期开始以后。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
保守党参议员David Wells坚决反对修改历史
保守党参议员David Wells坚决反对修改历史 © CBC

政治正确过头？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党参议员David Wells告诉加拿大广播公司记者说，他要做的是保护加拿大的历史和文化，而不是屈服于政治正确的压力去修改国歌歌词。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

David Wells举例说，参议院大厅里有一幅描绘加拿大军人参加第一次世界大战的巨幅油画，画面是清一色的男性军人；要按照改国歌歌词的逻辑，这幅历史画面也应该去掉一些男性军人而代之以女性军人，这显然是太过分了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省保守党参议员Lynn Beyak则表示，加拿大联邦众议院出于对患不治之症即将离世的众议员Mauril Belanger的同情而通过了他提出的修改国歌歌词的个人议案，这虽然是可以理解的，但却不是加拿大立法机构制定政策法规应有的做法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
圣文森特大学校长Ramona Lumpkin支持改歌词
圣文森特大学校长Ramona Lumpkin支持改歌词 © Mount Saint Vincent University

应该与时俱进

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大哈利法克斯市圣文森特大学校长Ramona Lumpkin对在加拿大国庆150周年之际不能使用性别中性化的国歌歌词很失望，认为加拿大国歌又不是刻在西奈山圣石上的十诫箴言，不能因为是1百年前写的就不能修改，加拿大社会在变化、加拿大国歌歌词也应该及时修改以与时俱进。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加拿大国歌是Robert Stanley Weir在1908年写就的；后来虽然做过修改，但在1980年被定为加拿大国歌之后，其歌词就没有被改动过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大联邦议会的规则，如果参议院通过决议要求对众议院已经批准的国歌歌词修改法案进行修改，则该法案会被退回众议院；但由于这一个人议案的作者Mauril Belanger已经去世，必须由众议院所有议员一致同意更换议案作者的名字，否则该议案会自动作废；当然，自由党政府也可以选择把这一个人议案作为自由党政府议案向议会再度推出进入立法程序，并利用自由党在联邦议会的多数席位加以通过，再交给参议院辩论通过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会魁北克省检控方要求暂缓遣返斯里兰卡家暴男国际五眼联盟成员国将加强分享反恐情报国际查尔斯.伯顿：本届加拿大政府很重视加中关系，但成果 …… 还看不出来健康孩子体重减两磅，加拿大学校禁垃圾食品还真管用政治政治正确过头？国歌改词法案搁浅参议院社会BC 省上私立学校的学生增多经济加拿大5大银行都承认对顾客多收钱国际终于放弃：多伦多特朗普大厦将改名环境加拿大圣劳伦斯湾 6 条露脊鲸连续死亡，专家们震惊人物、移民与难民加拿大首位缠头法官：BC省高等法院将迎来一位锡克族女法官

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志