政治正确过头？国歌改词法案搁浅参议院

7月1日是加拿大建国150周年,今年的国庆节期间唱国歌时不会使用新的歌词,因为在加拿大联邦议会进入夏季休会前,修改国歌歌词的法案仍然没有获得参议院的通过。

身患绝症议员临终遗愿

据加拿大广播公司记者John Paul Tasker的报道,加拿大众议院在2016年就以绝大多数票通过了众议员Mauril Belanger提出的修改国歌歌词、实现歌词中性化的个人议案,并把该议案提交给参议院辩论批准。

众议院批准的对加拿大国歌O Canada的修改是,把 “in all thy sons command” 变成 “in all of us command” 。

但加拿大参议院中的保守党议员反对修改国歌,并用拖延战术把对该议案的投票推迟到秋季会期开始以后。

保守党参议员David Wells坚决反对修改历史 © CBC

政治正确过头?

保守党参议员David Wells告诉加拿大广播公司记者说,他要做的是保护加拿大的历史和文化,而不是屈服于政治正确的压力去修改国歌歌词。

David Wells举例说,参议院大厅里有一幅描绘加拿大军人参加第一次世界大战的巨幅油画,画面是清一色的男性军人;要按照改国歌歌词的逻辑,这幅历史画面也应该去掉一些男性军人而代之以女性军人,这显然是太过分了。

安大略省保守党参议员Lynn Beyak则表示,加拿大联邦众议院出于对患不治之症即将离世的众议员Mauril Belanger的同情而通过了他提出的修改国歌歌词的个人议案,这虽然是可以理解的,但却不是加拿大立法机构制定政策法规应有的做法。

圣文森特大学校长Ramona Lumpkin支持改歌词 © Mount Saint Vincent University

应该与时俱进

但加拿大哈利法克斯市圣文森特大学校长Ramona Lumpkin对在加拿大国庆150周年之际不能使用性别中性化的国歌歌词很失望,认为加拿大国歌又不是刻在西奈山圣石上的十诫箴言,不能因为是1百年前写的就不能修改,加拿大社会在变化、加拿大国歌歌词也应该及时修改以与时俱进。

加拿大国歌是Robert Stanley Weir在1908年写就的;后来虽然做过修改,但在1980年被定为加拿大国歌之后,其歌词就没有被改动过。

根据加拿大联邦议会的规则,如果参议院通过决议要求对众议院已经批准的国歌歌词修改法案进行修改,则该法案会被退回众议院;但由于这一个人议案的作者Mauril Belanger已经去世,必须由众议院所有议员一致同意更换议案作者的名字,否则该议案会自动作废;当然,自由党政府也可以选择把这一个人议案作为自由党政府议案向议会再度推出进入立法程序,并利用自由党在联邦议会的多数席位加以通过,再交给参议院辩论通过。

RCI with CBC

