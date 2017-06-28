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查尔斯.伯顿：本届加拿大政府很重视加中关系，但成果 …… 还看不出来

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 28 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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本届加拿大政府的四年任期转眼已过将近一半，总理特鲁多昨天借议会休会之机召开新闻发布会，给政府工作做了一个总结。他虽然没有专门提到加中关系，但是这一届政府对加中关系的重视有目共睹。布鲁克大学政治系的中国问题专家前加拿大驻华参赞查尔斯.伯顿（Charles Burton）接受了本台采访，谈他对最近有关加中关系的一些事以及加拿大对华政策的看法。

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加中上周签署停止网络攻击的协议

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伯顿说，这份协议的承诺范围仅限于商业机密。也就是说，加中双方仍然可以继续在网上收集有关对方政治和军事的机密。另一个限制是，该协议承诺不进行由国家支持的（state=sponsored）网络攻击，但是并没有提到党和军队。曾有别的国家在发现来自中国军方的网络情报收集活动后，中国方面辩解说军队不属于国家机构。

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但尽管有这些局限，伯顿还是对这项协议抱有希望。因为在美国和中国签署了类似协议后，有报告说来自中国的网络攻击明显减少。他希望加中协议也能在加拿大产生相同的效果。

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批准中国企业对加拿大高科技公司的收购案

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伯顿提到两起特鲁多政府批准的中资收购案，一起是昂纳科技集团收购蒙特利尔ITF（纤维激光技术）。2015年，哈珀政府在委托加拿大安全部门进行安全评估后，否决了这起收购案。但特鲁多政府今年年初推翻这个决定，重新进行评估，并在3月份予以批准。

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另一起是海能达收购温哥华卫星通信公司诺赛特（Norsat International）。加拿大政府没有进行全面的国家安全评估就批准了这起收购案，引起反对党的质疑，前加拿大安全情报官员的担忧和美国国会相关委员会的不满。

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伯顿解释说，每一起外国公司收购案都要进行安全评估。但是“全面的”安全评估包括征求英、美、澳大利亚等盟国的意见。海能达收购诺赛特案在被批准前没有经过这样的评估，因此引起了一些怀疑。

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加拿大政府为加中自由贸易协定做出一些让步，与智库合作探讨如何让公众理解加中关系的重要性

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据伯顿了解，中国总理李克强在一次电话会谈中提出加中自由贸易不应该限制中资企业购买加拿大高科技公司，中国驻加拿大大使也几次提出此事。伯顿说，自由党政府可能为了加中自由贸易谈判顺利进行做出了一些让步。这些举措引起了激烈的争论。加拿大政府官员最近和渥太华智库“公共政策论坛”合作举行研讨会，讨论如何发展加中关系，如何让加拿大公众理解加中合作的重要性。

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伯顿说，在加美关系因特朗普上台增加不确定性、北美自由贸易协定面临重新谈判的情况下，加中关系变得更加重要。但是发展加中关系可能涉及到别的方面，例如加拿大的价值观。另外，中国和加拿大谈自由贸易的条件，例如不再批评中国的人权和环境问题，允许来加拿大经营的中国公司自带工人，和中国签署引渡协议等等，加拿大政府的立场可能和公众的看法有一定的冲突。特鲁多政府希望加强加中关系，同时也不希望看到下一次大选时选民为此转而支持其他的党。

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特鲁多出席华商筹款晚宴引起的争议

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如果十分是满分，特鲁多政府在对华政策上可以得几分？ 

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伯顿说，任命一个前部长为驻华大使，足见特鲁多政府对加中关系的重视。他认为，这种重视程度可得8分，但是所取得的实际成就现在还看不出来。另外对高科技公司中资收购案是否影响国家安全的疑虑未消，希望今后会有定论。

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他认为，总的来说加拿大应该重视和中国的关系，加强和中国的交流。他希望加中谈判能谈出平等、互利、双赢的结果。

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