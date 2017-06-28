五眼联盟成员国将加强分享反恐情报

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由加拿大、澳大利亚、美国、新西兰和英国组成的“五眼联盟”星期三（6月28日）发表联合声明，表示要加强情报分享，力求更迅速地交换关于外国恐怖分子和外国激进武装成员的信息。

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这五个国家的公共安全部长和司法部长自星期一起在加拿大首都渥太华举行联席会议。星期三发布的联合声明说，“伊斯兰国”武装及其分支会继续针对公共场所容易受攻击的目标发动袭击。为了防止这类袭击，五国必须坚持分享有关情报。

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这次会议没有对外公开，但加通社（CP）报道说，与会者讨论的议题除反恐合作外还包括人口迁移，网络攻击威胁和难民接收。

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五眼联盟的形成可以追溯到二战，但定期举行部长级会议则是近几年的事。

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（RCI with CP）

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