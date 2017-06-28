魁北克省检控方要求暂缓遣返斯里兰卡家暴男

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被指控杀害妻子、但因法庭拖延逃脱控罪的斯里兰卡移民塔纳巴拉辛格姆原定最早下个星期将被遣返，但是现在魁北克省检控方希望推迟执行遣返令，以便让他在加拿大接受法律审判。

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塔纳巴拉辛格姆本人起初打算对遣返令提出上诉，但是后来改变决定，表示愿意尽快回老家。他在结婚后多次家暴，2012年被指控杀害妻子。这起谋杀案因拖延太久，在加拿大最高法院定下审理此类案件的最长期限（30个月）后，他的律师成功地为他争取到取消二级谋杀罪名。

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但是魁省检控方对此提出了上诉，正在等待上诉结果，因此要求加拿大移民部长推迟遣返塔纳巴拉辛格姆。如果让他回到斯里兰卡老家而检控方上诉成功，他不太可能乖乖回来接受审判。加拿大和斯里兰卡没有签订引渡条例。

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