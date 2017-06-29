为献血多伦多同性恋男子一年禁欲

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据加拿大广播公司记者Laura Fraser的报道，多伦多一位28岁的男子为了能够满足献血的条件，在一年之内没有与同性发生过性关系。

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由于该男子还没有“出柜”，加拿大广播公司在报道这一消息时没有引用他的名字。

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这位年轻男子从17岁时就开始献血，并在与男人发生性关系前已经献血差不多30次。

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由于担心艾滋病的传播，加拿大卫生部原来的政策是禁止同性恋男子捐献血液，在2013年这个政策被改为5年内未与同性发生性关系的同性恋男子才能献血，并在2016年把三年禁欲的时间降为一年之内未与男子发生同性性行为就可以捐献血液。

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Michael Betel 医生证实加拿大血库库存现在过低 © CBC

加拿大卫生部把同性恋男子禁欲时间降低到一年作为献血条件的消息公布时，这位多伦多年轻男子正好与原来的男友分开了，他决定在一年的时间内不与男人发生性关系以便让自己达到献血条件；在达到条件后这位男轻男子已经两次献血；现在他又有了新男友，决定再度停止献血。

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一些同性恋维权人士呼吁取消限制同性恋男子献血的规定，因为现在检测血液是否含有艾滋病毒的验血技术已经非常可靠，再加上对所有捐献的血液都要进行检测，已经没有必要再限制只有一个同性伴侣的同性恋男子捐献血液。

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加拿大血库最近出现血液库存短缺问题，只有1万4千个血袋的库存，而正常的最低库存水平应该是不少于2万袋。

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RCI with CBC

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