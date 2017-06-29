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极端天气越来越多，专家认为会导致乘飞机的费用上升

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 29 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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气候在变化，极端天气状况越来越多，气候变化和航空业的专家们说，大家需要做好乘飞机费用增加的心理准备。

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安大略省滑铁卢大学 （ University of Waterloo）的气候学教授丹尼斯·斯科特（Daniel Scott）表示，暴风雪、雷暴、暴雨、热浪来得越来越频繁，航班的延误和取消也会变得越来越经常。

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© Laurence Martin/CBC

他说，为了避开有恶劣气候的地方，飞机不得不更频繁地变更航线，这会导致飞机使用更多的燃料，另外，近年来飞机用的除冰液量也在增加，所有这些，都要增加航空公司的运营成本。

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丹尼斯·斯科特说，航公公司的成本增加，总会以一种或另一种方式“转嫁 ”给乘客。

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比如，2007年加拿大航空公司曾增加了燃料附加费，当时, 油价飙升至每桶145美元以上。

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对票价的影响

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多伦多航空咨询公司 AirTrav Inc 的总裁兼总经理罗伯特·科科尼斯（Robert Kokonis）表示，航空公司有可能把票价至少增加个几加元，来补偿应对异常天气产生的额外费用。

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他说，对于那些不经常旅行，而且总是在找廉价机票的客户来说，票价哪怕涨一点，也会对他们产生反弹效应。

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但波特航空公司的发言人布拉迪·西塞罗（Brad Cicero）表示，如果恶劣天气增多，使航空公司的成本增加，把这些费用转嫁给消费者则需要非常小心。

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他说，任何一个航空公司，定价都要考虑多个因素，而且大家每天都在进行比较，看别的航空公司为同一线路是如何定价的。

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对这个问题，WestJet 航空公司也表示，有许多因素决定机票的定价，现在尚不清楚天气的变化将会如何影响票价。

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加拿大航空公司则拒绝了加拿大广播公司提出的采访要求，不愿就恶劣天气会如何影响业务发表评论。

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运营成本增加

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WestJet 的数据显示，今年第一季度，该公司因天气取消或延误的航班有 29个，比 2015 年第一季度和 2016 年第一季度的总和还要多。

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而且，今年冬天该公司使用的除冰液也比往年大增了 20%，WestJet 的发言人表示，该公司今年第一季度产生了 700万加元的非正常运营费用。

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气候确实在变

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气候在变化，已经是人们不得不承认的现实，而且，不仅是暴风雨会给航空公司造成困扰。

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上个星期，美国亚利桑那州的热浪高达48 摄氏度，40多架小型飞机不能起飞，而较大的飞机也削减了乘客人数，以减轻重量。

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© Ross D. Franklin/Associated Press

滑铁卢大学教授丹尼斯·斯科特说，我们现在还处于气候变化浪潮的前端，今年冬天，加拿大大西洋地区和魁北克省遭遇的暴风雪，以及5月份安大略省、魁北克省、美国部分地区的严重水灾，都是气候变化的证据。

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他说，我们只能看到极端天气事件越来越多，而且今后几十年内，还可能发生更严重的天气状况。

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（RCI with CBC）

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