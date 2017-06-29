狼真要来了：央行加息几成定局

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据加拿大广播公司的报道，星期三加元对美元的汇率猛升了将近1美分，星期四早晨是1加元换0.7671美元，这是4个月以来的最高水平。

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这次加元对美元汇率猛升的原因是加拿大中央银行行长 Stephen Poloz在接受美国金融记者采访时说的一句话，“看起来两年前加拿大央行采取的降息措施已经完成了其使命”。

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加拿大央行行长波罗茨一句话让加元汇率猛升 © Fred Chartrand/Canadian Press

央行行长波罗茨这里指的是2015年加拿大中央银行为了应对世界石油市场价格暴跌的震荡而采取的削减利息率的措施。

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世界金融市场对加拿大中央银行行长上述讲话的解读是，既然两年前的降息措施大功告成，下一步央行的行动就会是加息了；而下一次加拿大中央银行宣布利息率决定的日子是半个月后的7月12日，那时央行很有可能会把利息率从目前的0.5%上调到0.75%。

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加拿大中央银行上调利息率除了会让加元对美元升值之外，还会起到给加拿大一些城市过热的房地产市场降温的效果。

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