为啥加拿大人不顾债台高筑继续借贷

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尽管有包括加拿大中央银行行长和许多金融分析师的不断警告，加拿大人的欠债额不断刷新历史记录；今年第一季度末，不算房贷每个加拿大消费者平均欠债2万2千1百25加元。

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加拿大广播公司记者Solomon Israel对为什么加拿大人不顾风险继续债台高筑的问题分析报道说，似乎至少有两个原因导致加拿大人没把债务负担过重的问题当回事。

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首先是“无知”

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无知者无畏。有太多的加拿大人被经济的稳定和自家房产价值的猛涨冲昏了头脑，不知道一旦经济形势有变债务负担过重会产生什么样的严重后果。

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太多的加拿大人不知道工资断顿会是什么样的日子 © Doug Ives/Canadian Press

对于许多加拿大人来说，只要每天有工作、每一个星期或两个星期得到工资，就天下太平了。他们不知道如果银行利率上升或者是他们丢掉了工作、再或者是经济出现了衰退，那时负债的日子会是多么的难过。

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第二个原因

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这第二个原因是太多的消费者把债务当成了资产。在加拿大最大城市多伦多和第三大城市温哥华房地产市场牛市冲天的情况下，即便背负沉重的房贷负担，但借贷者看到每年上涨幅度超过20%的房价，觉得自己是拿银行的钱投资快速增加自己资产的聪明人和成功者；就是听到再多的警告也被他们当成了耳旁风。

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