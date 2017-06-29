真是变暖了：北极圈内竟然有驼鹿现身

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在加拿大西北特区北极圈内Paulatuk因纽特部落居住生活的James Ruben Jr.过去只在电视节目里见过驼鹿，但这个星期他亲眼见到了驼鹿在北冰洋里游泳！

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两头驼鹿在北冰洋里戏水 © Submitted by James Ruben

据加拿大广播公司记者Kate Kyle的报道，James Ruben Jr.说他先是听到部落里的长老说有人见到北冰洋里有驼鹿在游水戏耍，当他亲眼见到驼鹿时还是感到难以置信。

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在Paulatuk因纽特部落居住生活的James Ruben Jr. © Submitted by James Ruben

驼鹿一般在有树林和灌木的地区生活，而人口只有3百人的Paulatuk因纽特部落不但位于北极圈以北、而且位于无林带以北一百公里的地区。

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无林带是指由于气温过低而树木无法生存的地区。

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加拿大Trent 大学生物学教授Dennis Murray说，北极圈内无林带以北出现草食动物驼鹿虽然让人吃惊但并非不可能的事情；刚刚成年的驼鹿可能会出于好奇心而到无林带地区漫游，对于驼鹿这样的长腿动物来说，跑个一百公里的距离不算困难。

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西北特区政府负责环境和自然资源部门的官员指出，随着地球变暖灌木丛等植被在不断向北推进，驼鹿等原来不属于北极圈内的动物也开始出现在北极圈边缘，不过这次驼鹿现身北冰洋的事情还是第一次出现。

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