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你不喜新厌旧都不行：手机和平板生产商增加销售额的招数

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 29 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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开车的人如果发现轮胎坏了，多半会去换新轮胎，而不是去换新车。同样道理，如果你的手机什么都好好的，只是电池坏了，除非你是个会为新版iPhone彻夜排队的“果粉”，否则多半也会希望换个新电池继续用。但今天的智能手机、平板和笔记本电脑等移动电子产品，电池大多固定在机身内部，不可拆卸。生产厂家说这是为了轻便美观，但是绿色和平等环保组织认为，生产厂家刻意给想换元件或修理的顾客设置障碍，目的是迫使他们为一个轮胎换新车，从而加快旧产品淘汰，提高销售额。

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不仅是换电池困难。如果你是一个喜欢自己动手修修补补的人，你会发现，小时候凭一把螺丝刀把闹钟拆开又还原的时代已经一去不复返了。电器的外壳即便不是焊死的，没有厂家特制的工具也别想打开。生产厂家故意不用标准型号的工具，也不提供修理说明书，就是为了严防你自己动手。

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(Drew Angerer/Getty Images)

绿色和平组织本周发布了一份关于移动电子产品“可修理度”的调查报告，给过去两年中售出最多的44种产品打分。打分标准包括换电池或屏幕的难易程度，是否提供替换元件和修理说明书，是否必须使用特殊型号的工具。

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三星、微软和苹果“榜上有名”

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在智能手机一类得分最低的是三星产品。该公司的Galaxy S7和S7 Edge两款手机仅得3分（满分为10分），最新产品S8得到4分。

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在平板和笔记本中仅得1分的有微软的Surface Pro 5和Surface Book，以及苹果今年推出的Retina MacBook和MacBook Pro 13” Touch 。iPad 5和iPad Pro 9.7各得2分。

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但这三大电子产品巨头并不孤独。在绿色和平这次调查的产品中，大部分的电池不可能更换或很难更换，屏幕很难更换或更换费用高昂。在移动电子产品的所有组成部分中，电池的使用寿命最短，而屏幕最容易出问题。

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绿色和平组织的高科技产品专家认为，这是生产厂家蓄意为之，目的是增加销售额。现在修旧的移动电子产品往往比买新的还贵，同时产品更新换代越来越快。iPhone 现在是每五个月就有新款上市，三星的Galaxy S的换代频率刚刚从每半年加快到每四个月。

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(CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images)

电子产品“被过时”加剧环境污染

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电子产品越来越快地“被过时”，不仅让消费者的钱包受损失，而且破坏环境。一方面，生产电子产品需要耗费大量自然资源和化学产品，另一方面，被丢弃的旧产品变成如山的电子垃圾。据联合国估计，今年全球的电子垃圾将重达4780万吨（包括家用电器在内）。

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但是也有好榜样：获得满分的三个牌子

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它们是荷兰Fairphone公司生产的手机，HP的平板（Elite x2 1012 G1）和笔记本（EliteBook 840 G30，戴尔公司的便携式电脑（Latitude E5270）。

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荷兰Fairphone公司以注重公平贸易和社会责任著称。它的手机设计力求延长使用寿命，几乎所有的元件都可以更换。值得一提的是，这家公司的技术总监是一个名叫奥利维.埃贝尔的加拿大魁北克人。

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绿色和平组织呼吁高科技企业设计出使用寿命至少达到七年的产品，并呼吁制定相关法律和标准来鼓励“可修产品”。

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（RCI avec Le Monde et Radio-Canada）

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