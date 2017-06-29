学语言之余也学学游泳吧：曼省温尼伯市向新移民提供游泳课

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去年八月份， 11岁的贾维耶和12岁的梅迪纳在温尼伯湖边玩耍时溺亡。他们不久前刚刚随各自的父母从菲律宾移民到加拿大。没过几天，年初刚刚获得加拿大公民身份的22岁卢旺达青年阿汝瓦在另一处温尼伯郊外的沙滩被淹死。今年夏天，温尼伯市的新移民就业与教育服务中心NEEDS开始向移民孩子提供游泳课。

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该中心的辅导员萨拉.沃肯汀在接受CBC记者Holly Caruk采访时说，她们从去年秋天起就开始为开设游泳课的费用筹款，现已获得曼尼托巴省水上安全联合会等机构的资助。移民中心除了提供免费游泳课，还负责接送学生并提供游泳衣。

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曼省政府预算中有4万加元是用于加强水上安全的，对面向低收入家庭的游泳课亦有资助。但是这些课程不一定适合新移民。加拿大救生协会2016年发表的一份报告说，11岁到14岁的新移民中会游泳的人比相同年龄段但出生在加拿大的人少五倍。

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沃肯汀说，她希望为新移民孩子开的游泳课不仅加强安全，而且能够让他们有能力尽情享受加拿大的众多河湖，参加本地加拿大人喜欢的所有活动。

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（RCI with CBC）

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