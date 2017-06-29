卡尔加里最不宜居，如果你属于低收入群体的话

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在阿尔伯塔省最大城市卡尔加里，一个靠社会福利生活的单亲家庭（一个家长和一个孩子）租一套一室一厅低档公寓需要花掉月收入的66%。而在多伦多和温哥华这两个以房价高闻名的城市，这个比例分别是55%和54%。这意味着低收入家庭在卡尔加里生活更困难。

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在其他城市（同一年，同等条件）：

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温尼伯：47%

萨斯卡通：46%

哈利法克斯：45%

圣约翰斯：38%

圣约翰：32%

蒙特利尔：31%

这是卡尔加里大学公共政策学院的罗恩.尼伯恩教授刚刚公布的一份调查报告的结论。他采用的数据统计于2015年，但已是目前最新的。尼伯恩在接受CBC记者Robson Fletcher采访时说，尽管过去两年的经济不景气造成卡尔加里市房租降低，但是对低收入家庭来说变化不大，房租在收入中所占比例至多降到60%。仍然很可观。

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他分析说，造成这种状况的部分原因是过去二十年中全国各地许多人来到卡尔加里找工作，供租赁的房子供不应求，房租也随之上涨。

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尼伯恩认为，联邦政府在制定全国性住房政策时应该考虑到各地的特殊性。有些城市没有住房危机，而有些城市的住房危机很严重，例如卡尔加里。

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（RCI with CBC）

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