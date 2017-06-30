搬家要扔旧家具？魁北克省推出App帮你解决

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7月1日 是加拿大魁北克省的大搬家日，每年的搬家日过后，人行道上就堆满了人们扔掉的各种大件物品，有沙发，有床垫，有电器等等。

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加拿大广播公司报道说，Grabville app 是魁北克省的一个移动应用程序，这个app的目的，就是帮那些想扔大件物品的人找到有需要的一方，或者免费给，或者廉价出售，大目标是减少浪费，保护环境。

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© Submitted by Cynthia St-Laurent

Grabville 的创始人Frédéric Proulx 在接受加拿大广播公司的采访时说，我们的这个平台是把想扔东西的人和需要这些东西的人连在一起。

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Grabville 于2016年3月推出，主要活跃于蒙特利尔南岸的 La Prairie 和 Saint-Constant，但正在向蒙特利尔市的一些地区扩展。

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一个人若想扔掉或廉价出售一件旧物品，可以把物品的照片、描述和售价等信息上传到 Grabville 分享，等到有人感兴趣，两方达成协议后，可以通过 Grabville 的互动地图，确定最便捷的交货地点。

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（RCI with CBC）

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