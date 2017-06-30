不离开小镇也能步行横跨加拿大

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跑步、步行、骑自行车跨越6千多公里行程横跨加拿大已经有人做过，但不离开自己的家乡小镇就横跨加拿大，并在7月1日国庆节前走完全程却还没有人做过；准确的说是在大西洋沿岸新斯科舍省Yarmouth镇的居民大卫.杜尔吉Dave Durkee之前没有人做过。

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据加拿大广播公司记者Jon Tattrie的报道，今年62岁的杜尔吉每天早晨6点钟就离开家门开始走路，行走的时间在三个小时到4个小时之间，每天走的是同一条路，甚至每天走的步数都一样，2万9千5百步，25公里。

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国庆节这一天“抵达”温哥华时杜尔吉要开香槟庆祝 © Dave Durkee/Facebook

杜尔吉的目标是在7月1日国庆节这一天走完6400公里的行程，“抵达”太平洋沿岸城市温哥华。

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杜尔吉说他一开始的目标并不大，只是想用15天的时间“走到”哈利法克斯。走起来后发现这个目标太容易达到，就不断选择更远的目标。在2017年初他“走到”安大略省省界时觉得，干嘛不干脆搞成横跨加拿大的步行之旅呢？

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杜尔吉承认，最难走的路段是安大略省，不但因为安大略是加拿大最大的省份，而且因为走安大略省时正值冬天，冰天雪地里步行的确不容易。

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每天步行25公里消耗的热量是4千大卡，杜尔吉可以想吃什么就吃什么而不用担心增肥。

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有意思的是杜尔吉开始步行是因为医生建议他减肥以便减轻腰背痛的问题。走完这6400公里的行程后杜尔吉感到身轻体健，62岁的身体似乎又恢复了活力。

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