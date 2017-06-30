BC省即将上任的新民主党政府新省长John Horgan

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变天！NDP联手绿党把克拉克政府赶下台

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 30 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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星期四加拿大不列颠哥伦比亚省政局突变，新民主党与绿党联手投不信任票把BC省自由党克拉克政府赶下台，从而结束了自由党在不列颠哥伦比亚省长达16年的执政统治。

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BC省造王者绿党领袖Weaver一个月前与NDP结盟
BC省造王者绿党领袖Weaver一个月前与NDP结盟 © Mike McArthur/CBC

据加拿大广播公司记者麦克卢瓦Justin McElroy的报道，在星期四不列颠哥伦比亚省议会新民主党与绿党以44票对42票通过击败自由党政府的不信任投票后，自由党政府省长克拉克立即离开议会前往省督官邸递交辞呈。

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在与不列颠哥伦比亚省省督Guichon女士交谈了90分钟后，克拉克离开省督官邸、但没有对等在外面的记者披露与省督谈话的内容。

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BC自由党政府省长克拉克不得不黯然去职
BC自由党政府省长克拉克不得不黯然去职 © CBC

在克拉克离开省督官邸后15分钟，新民主党领袖霍尔根John Horgan抵达省督官邸。

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二十分钟后霍尔根结束了与省督的会晤，告诉记者说他将作为不列颠哥伦比亚省省长组阁执政，他不但有信心、而且会竭尽全力做好自己的工作。

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霍尔根说他的首要任务是尽快组成内阁，并说不列颠哥伦比亚省急待处理的政务包括软木出口受到美国政府制裁的问题、芬太尼毒品危机问题和教育问题。

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在不列颠哥伦比亚省省督发表声明宣布了她让新民主党领袖霍尔根组阁执政的决定后，克拉克告诉记者说，她在会晤省督时因为担心不列颠哥伦比亚省民主制度的稳定问题而提出解散议会重新大选的要求，但省督没有接受。

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不列颠哥伦比亚省政坛的造王者绿党领袖Andrew Weaver告诉记者说，不列颠哥伦比亚省民众终于等来了这一天；相信新民主党和绿党会目标一致的做好工作。

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观察家们认为，不列颠哥伦比亚省省督虽然有权解散议会举行大选，但加拿大民主政治的传统是在少数党政府在信任投票中败北后给议会第二大党的领袖以组阁执政的机会；而且不列颠哥伦比亚省选民实在也没有胃口在三个月内搞两次省选。

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此外，政治分析家们的看法是，绿党对新民主党的全力支持对维持不列颠哥伦比亚省政坛的稳定至关重要；新民主党在省议会的41个议席加上绿党的3个议席才刚刚够过半数的席位，仅仅比自由党的43个议席多了一个席位，在议会表决时的一票之差就可能会危及不列颠哥伦比亚省议会和政府的稳定。

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