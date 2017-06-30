国庆150周年小礼物70%以上由外国制造

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据加拿大广播公司记者 Elizabeth Thompson的报道，加拿大联邦政府为庆祝150周年国庆而购买的2百万加元的小礼物中超过70%是在外国制造的。

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比如别在胸前的徽章是在中国制造的，棒球帽是在巴基斯坦加工的；从国外购买的小礼物还有冰球、国旗、体恤等。

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只有差不多60万加元的小礼物是在加拿大制造的。

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加拿大联邦议会新民主党议员 Rachel Blaney © CPAC

加拿大联邦议会的反对党质疑联邦政府为什么没有努力在加拿大寻找制造商生产庆祝加拿大150周年的小礼物。

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新民主党联邦议员Rachel Blaney认为，花在外国公司的150万加元如果给加拿大国内的制造商，会对加拿大中小企业提供不小的帮助。

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保守党议员Kevin Waugh说，他的办公室也买了一些送给选区民众的国庆节小礼物，选民们还真关注这些小礼物是在哪里制造的，如果发现不是台湾或中国制造的，选民会感到很高兴。

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加拿大联邦政府的数字显示，国庆150周年的小礼物来自53个国家，中国是最大的赢家，得到115万加元的合同，占第二位的巴基斯坦得到10万4千加元的合同，第三位的美国只得到5万3千加元的购物合同。

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