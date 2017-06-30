特朗普旅行禁令生效，加拿大机场挤满义务律师

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特朗普的旅行禁令生效， 加拿大的许多律师前往加拿大各地的机场，为那些受到禁令影响的乘客提供免费服务。

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加拿大跨国界法律联盟（ Canadian Cross-Border Legal Coalition）的律师兼发言人科里·谢夫曼（Corey Shefman）在接受加拿大广播公司的采访时说：“这是对穆斯林的禁令，它的核心是歧视”。

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Corey Shefman © CBC

机场有数百名志愿律师

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加拿大广播公司的 Trevor Dunn 报道说，数以百计的加拿大志愿律师加入了联盟，今天在多伦多、温哥华和温尼伯的机场，有多达 400 名志愿律师，协助转机的乘客们，在蒙特利尔和渥太华的机场也有义务律师。

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科里·谢夫曼表示，我们在这里的原因，是为了确保那些穆斯林旅行者不会陷入麻烦。

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他说， “如果你持有效签证，应该没有问题，如果你有加拿大护照，也应该没有问题”。

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然而，“应该” 这个词可以有多种解释，谢夫曼建议那些被叫到一边被问话的人要 “小心”。

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他说，如果你被“问话”，可以要求离开，在机场寻求志愿律师的帮助。

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加拿大广播公司报道说，这一禁令的迅速执行导致美国和世界各地的边境口岸和机场一片混乱，因为航空公司和海关的官员都在努力“解读”新的规定。

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谢夫曼表示，没人知道到底是怎么回事。

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加拿大城市出现抗议

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在加拿大的几个城市，包括温哥华、多伦多和渥太华，已经出现了抗议示威，人们担心特朗普禁令会给加拿大永久居民产生的影响，对家庭团聚产生的影响，以及更为广泛的人权问题。

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© Brendan McDermid /Reuters

加拿大护照不能担保一切

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这个星期美国最高法院的裁决，要求来自受影响国家的旅客证明自己 “与美国的个人或实体之间有真正的关系”。

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加拿大有法律专家认为，从加拿大去美国的 “少数” 旅客将被拒绝入境，但拥有加美双重国籍的人应该不受影响，但科里·谢夫曼对此不太肯定。

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他说，加拿大护照不并不能担保一切。

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谢夫曼说，在美国今年1月发布最初旅行禁令时，加拿大跨国界法律联盟的律师处理了一些案例，而那些人本来是应该可以自由进入美国的，但由于他们是穆斯林，在美国海关受阻。

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谢夫曼认为，同样的情况有可能再次出现。

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科里·谢夫曼说，清关中心的美国海关官员对于谁能进入谁不能美国有很大的自由决定权，而这个禁令的实施，更是给予了他们更多的自由酌处权。

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© Michel Aspirot/CBC

（RCI with Trevor Dunn/CBC）

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