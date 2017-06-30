7月1日对加拿大华人的特殊意义

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7月1日是加拿大国庆节，但是对于一些加拿大华人、尤其是年纪比较大的人来说，这一天也象征着华人在加拿大曾经遭受的屈辱。因为正是在1923年的7月1日，加拿大开始实行后来被华人称为排华法的“中国移民法”。

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这项法律把除商人、外交官和学生以外的华人全部拒之门外，造成华人群体的男女比例严重失调，许多家庭多年骨肉分离。CBC记者Jennifer Kay Lee采访的一位哈利法克斯市华裔老人说，他父亲离开家乡来加拿大时他还是幼童。父子再次相见时他已经18岁。

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这位名叫弗雷德的李姓老人同时也表示，新斯科舍省人是全世界最富于同情心、最慷慨的。他在排华法废除后随母亲来到加拿大，定居新斯科舍省会哈利法克斯。他说，他在上学和找工作时都获得当地人的热情帮助。

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1947年，加拿大废除了排华法。2006年，加拿大政府正式做出道歉。

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（RCI with CBC）

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