加拿大总理特鲁多“突袭”渥太华议会山的原住民示威者

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加拿大首都渥太华议会山的国庆场地尚未准备就绪，一些原住民团体已经捷足先登，搭起帐篷，开始举行抗议活动。加拿大皇家骑警和渥太华警方为防止恐怖袭击几乎在议会山布下天罗地网，却也拿他们没办法。星期五（6月30日）上午，总理特鲁多亲自出马，对他们进行了一次突然袭击式的拜访。他进入帐篷，和几个示威者交谈了二十多分钟。

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示威者们非常意外，不过表示对这次交谈“还算满意”。抗议活动的组织者之一艾什利.库谢纳说，他们来这里的目的不是见总理，而是要让加拿大人知道，这是他们的土地。

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本周三，抗议者们在为国庆节演出准备的中央舞台前搭起了一座近三百米高的印第安圆锥形帐篷。加拿大皇家骑警在经过长时间的交涉后，终于说服他们把帐篷搬到西侧。这里不妨碍庆典活动进行，但是能让所有观众看得见。示威者认为，建国150周年庆祝活动是一个让加拿大人了解原住民文化和诉求的好机会。

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星期五下午，示威者试图在议会山搭建第二座帐篷，被警方阻止。

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（RCI with CBC）

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