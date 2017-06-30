没它不成市：安省小城7月1日为新的“Wawa鹅”揭幕

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过去五十五年来，一只8.5米高、两吨多重的金属鹅日夜伫立在安省北部的沃瓦市（Wawa）城外路边。为了庆祝加拿大建国150周年，沃瓦市不久前决定集资铸一只一模一样的新鹅来代替已经锈迹斑斑的老鹅。现在新鹅已经站上了基座，只等国庆日揭幕了。

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当地人叫它“Wawa鹅”。它是小城的象征和吉祥物，市民早已把它当成社区的一分子。从外面开车回来，远远看到它，就知道到家了。新老交替之际，基座上空了二十四个小时，已经让居民们觉得别扭。市民罗莱娜.贝朗瑞在接受CBC记者Erik White采访时说，看不见它让她觉得心里空荡荡的。“连昨天的落日都显得空荡荡的。”

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新的Wawa鹅花了30万加元。这笔钱来自政府拨款和当地企业及市民的捐款。市政府的社区服务官员帕特森说，这只鹅早就该换了。它是城市的门面，歪歪倒倒、满身鸟窝的样子影响沃瓦市的形象。

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“退休”的老鹅被藏在一个秘密地点，市政府打算把它作为纪念品赠送给主要的捐款人。半个世纪前它刚被立起来的时候，当地因林业和矿业非常繁荣。它在五十多年里见证了沃瓦市的兴衰。现在该市人口不到三千人，主要经济支柱是旅游业。

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（RCI with CBC）

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