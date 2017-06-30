BC省犯人服刑34年后上诉被批准

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菲利普.塔里奥在监狱里度过了大半辈子。他17岁时被判杀害了表弟，今年年底他就要满52岁了。他一直坚称自己无辜。如果当年法庭真的错判了的话，他将成为加拿大服刑时间最长的冤狱受害者。星期五（6月30日），BC省上诉法院批准了他的上诉。

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刑事案件判决下达后被告有30天时间可以上诉。这个期限已经过了三十多年。因此塔里奥的律师说，今天是加拿大司法界历史性的一天。法官破例批准上诉，是因为新的DNA证据可能证明凶手另有他人。

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1983年4月，17岁的塔里奥被指控闷死了不到两岁表弟。他一开始不承认罪名，但9天后他的律师改口，为他做承认罪名的辩护。塔里奥被指智力发育迟缓。他错过了上诉期，但此后一直表示自己无辜。

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他的律师说，真正的凶手可能是他的男性亲属之一，包括一个当时在场的叔叔。这个叔叔过去曾涉嫌性侵儿童，但已在2014年去世。

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（RCI with CBC）

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