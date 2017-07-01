从人口到地名：关于加拿大的一些数据

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你知道吗？加拿大人一年能喝掉92亿加元的啤酒；77%的加拿大人认为冰球才是国家认同感的象征；加拿大有至少三个地方以河狸命名……

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今天（7月1日）是加拿大国庆节。为了庆祝加拿大建国150周年，加拿大统计局公布了一组与加拿大人文、地理有关的数据。用数字来说“生日快乐！”比较特别，但谁叫他们是统计局的呢？

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加拿大现在的人口是建国初期的十倍

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加拿大第一次人口普查是在加拿大联邦建立第四年（1871年）进行的。那一年，加拿大总人口为350万，2016年为3520万。

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建国之初，人口以青壮年为主，65岁以上人口仅占3.6%左右，到2016年人口普查时，这个比例接近17%。

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一个半世纪以来移民知多少？

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自1867年以来，共有1700万人从世界各地来到加拿大定居。

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2011年，在外国出生的加拿大公民占总人口五分之一强（20.6%），为八国集团中最高比例。他们来自两百多个不同族裔。

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这一年的人口普查显示有677万多加拿大人出生在国外。他们当中有626万多人属于有色少数族裔，最大的三个族群是南亚人、中国人和黑人。

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加拿大全国有2210万基督徒，穆斯林占总人口3.2%

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2011年人口普查时，有2210万加拿大人自称属于基督教大家族的一个分支（天主教，新教，东正教等），占总人口三分之二（67.3%）。240万人属于其他宗教（伊斯兰，锡克教，印度教，佛教、犹太教等）。不属于任何宗教的加拿大人有780万，几乎占总人口四分之一（23.9%）。

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加拿大国家认同感（National Identity）的重要象征 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 93%：加拿大人权宪章 91%：加拿大国旗 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 88%：加拿大国歌 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 87%：加拿大皇家骑警 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 77%：冰球

加拿大国土面积为全球第二

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加拿大国土面积为998万4670平方公里。加拿大水资源丰富，将近12%的国土是淡水河湖。

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从东到西的最远距离是5514公里，从南到北的最远距离是4634公里。

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加拿大最有名的食品非枫糖莫属，但是加拿大人在啤酒上花钱更多

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2015-16年，加拿大各地的啤酒销售额达到92亿加元。

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加拿大出口的食品除了著名的枫糖外，还有奶酪，三文鱼，土豆，面粉和番茄酱。

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加拿大人平均每户每年在一些食品上的花销（2015年统计数据）： 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 奶酪：287加元 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 鱼及其他水产：213加元 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 咖啡和茶：163加元 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 培根肉和火腿：63加元 土豆：43加元 番茄酱：10加元

具有“加拿大特色”的地名

一些加拿大城镇以天气、动物、食物或其他具有加拿大特色的象征命名。以河狸命名的地方全国至少有三个，位于纽芬兰省（Beaver），魁北克省（Les Castors）和西北地区（The Beaver Lodge）。以枫树命名的地方也有三个，位于魁北克省（L’Érable），爱德华王子岛（Maple Leaf）和安大略省（The Maples）。

有些地名和雪联系在一起：安大略省有“雪球”（Snowball）和“雪城”（Snowville），曼尼托巴省有“雪花”（Snowflake）。而萨斯喀彻温省有个地方干脆就叫“冬天”（Winter），那里得有多冷啊。

除前面提到的河狸外，驯鹿、潜鸟、熊、驼鹿和野牛等动物也出现在加拿大地名中。

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