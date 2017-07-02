加广周末网络广播（2017年7月2日）

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道 on Friday, June 30, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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参加节目的除了本台的赵黎和吴薇之外，还有加拿大广播公司CBC晚间新闻和时事节目The National的助理制作人Sharon Wu。

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面临第二道税：加拿大和美国的软木纠纷进一步紧张 （赵黎）

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© Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大的软木锯材行业正面临来自美国的新一轮 “打击”，加通社报道说，预计美国星期一（6月26日）将宣布对进口的加拿大软木再加上一道税。今年4月份，美国商务部宣布，对加拿大的5家木材公司征收反补贴税，税率从3%至24%不等，其他软木生产商的关税19.88%。这一次，美国将公布的是反倾销税，平均税率约为10%，将被加到反补贴税之上。

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查尔斯.伯顿：本届加拿大政府很重视加中关系，但成果 …… 还看不出来 （吴薇）

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© PC / FRED CHARTRAND

本届加拿大政府的四年任期转眼已过将近一半，总理特鲁多昨天借议会休会之机召开新闻发布会，给政府工作做了一个总结。他虽然没有专门提到加中关系，但是这一届政府对加中关系的重视有目共睹。布鲁克大学政治系的中国问题专家前加拿大驻华参赞查尔斯.伯顿（Charles Burton）接受了本台采访，谈他对最近有关加中关系的一些事以及加拿大对华政策的看法。

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© Craig Cooper/CBC

© CBC News

加拿大广播公司CBC晚间新闻和时事节目”The National”是加拿大广播公司英语电视网的旗舰节目，Peter Mansbridge 担任主播已有近三十年，在CBC工作也有50年；这个星期他要从其热爱的工作岗位退休了。给大家介绍Peter Mansbridge的CBC主播生涯当之无愧的人选应该是在”The National”工作的Sharon Wu了。

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摒弃石油：魁北克省砸巨款进行能源转型（赵黎）

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© Radio Canada

在能源的转型上，加拿大的法语省份魁北克省确实是下了决心，要走在北美的前列。魁北克省政府宣布，今后3年内将对绿色项目投资 15亿加元，目的是减少魁北克对石油的依赖。

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你不喜新厌旧都不行：手机和平板生产商增加销售额的招数（吴薇）

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© Drew Angerer/Getty Images

开车的人如果发现轮胎坏了，多半会去换新轮胎，而不是去换新车。同样道理，如果你的手机什么都好好的，只是电池坏了，除非你是个会为新版iPhone彻夜排队的“果粉”，否则多半也会希望换个新电池继续用。但今天的智能手机、平板和笔记本电脑等移动电子产品，电池大多固定在机身内部，不可拆卸。生产厂家说这是为了轻便美观，但是绿色和平等环保组织认为，生产厂家刻意给想换元件或修理的顾客设置障碍，目的是迫使他们为一个轮胎换新车，从而加快旧产品淘汰，提高销售额。

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，希望听到您的看法和建议。我是方华，谢谢您的收听, 祝您健康愉快！

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