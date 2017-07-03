加拿大油菜籽播种面积首超小麦

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原来在加拿大农业播种面积称王的小麦今年让位给油菜籽了。

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据加拿大广播公司记者Brandon Harder的报道，加拿大统计局的数字显示加拿大今年油菜籽播种面积为2280万英亩，稳居各种农作物播种面积的第一把交椅。

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小麦把播种面积王冠让位给油菜籽 © CBC

加拿大主要农业省份萨斯喀彻温省的油菜籽播种面积占了加拿大油菜籽播种面积的超过一半，为1260万英亩，比去年猛增了14%。相比之下，萨斯喀彻温省的小麦播种面积只有1130万英亩，这已经是连续第4年下降。

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专家们认为是两个原因导致加拿大油菜籽播种面积取代小麦。一是国际市场小麦售价持续低迷，二是气候变化使得加拿大西部农业产区降雨量增加，越来越适合油菜籽这样耗水较多的农作物。

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一些加拿大西部的农场主说，如果不是由于轮播种植的需要，他们会把所有的耕地都用来种植油菜籽、而且是年年种植。

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为了避免虫灾，加拿大农场主一般要在小麦、大麦、油菜籽和豆类植物中进行轮换耕种。

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