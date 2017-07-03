德国作曲家Hans Zimmer现代乐曲交响乐巡回演出

德国作曲家Hans Zimmer现代乐曲交响乐巡回演出
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何时变了古典：交响乐团演奏哈利波特配乐

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 3 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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提起古典音乐人们会想到钢琴、管弦乐器、交响乐团、音乐厅、正装燕尾服、莫扎特、贝多芬、施特劳斯、柴可夫斯基、德沃夏克、等等。

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古典音乐可怜的呆傻表弟

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加拿大广播公司记者查问路人对电影主题曲的了解
加拿大广播公司记者查问路人对电影主题曲的了解 © CBC

但如果说电影星球大战、哈利波特插曲现在也成了一些交响乐团的保留曲目，恐怕许多人会感到吃惊；因为直到十几年前，电影音乐还被认为是“古典音乐可怜的呆傻表弟”。

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据加拿大广播公司记者Jessica Wong的报道，现在是加拿大基奇纳滑铁卢交响乐团Kitchener-Waterloo Symphony首席鼓手的 拉尔森Larry Larson回忆说，他40年前和高中摇滚乐队的6个朋友在电影院首次听到星球大战主题曲的管乐音符和鼓点时他们就被彻底征服了。他们实际上是连看了两遍电影，第二遍主要是听电影的主题曲和配乐。

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拉尔森那一年17岁。

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交响乐团努力开辟新市场
交响乐团努力开辟新市场 © YouTube

交响乐团推出“电影之夜”

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现在，拉尔森是一些积极把粉丝众多的电影、电视剧和视频游戏主题曲引入交响乐团并作为保留曲目的音乐家中的一个。

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拉尔森说，不管你家里家庭影院的音响设备有多棒、总是比不上交响乐团现场演奏的效果。

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虽然有不少古典音乐爱好者和评论人士批评拉尔森等人把电影音乐引入交响乐团的做法是把古典音乐庸俗化，是降低了交响乐团的格调，但拉尔森等人相信他们的做法是正确的，因为他们为交响乐团带来了新的粉丝。

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哈利波特电影插曲已成许多交响乐团的保留曲目
哈利波特电影插曲已成许多交响乐团的保留曲目 © CineConcerts/YouTube

实际上，一些交响乐团演奏现代电影音乐的巡回演出常常是一票难求。像电影、电视剧哈利波特、指环王、权力游戏的主题曲、系列游戏“最终幻想”的主题曲这样的曲目就很受欢迎。

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拉尔森说，他们基奇纳滑铁卢交响乐团推出的“电影之夜”交响乐演出给影迷们带来了高质量的交响乐享受。

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新老兼顾

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一些音乐评论家也认为，“电影之夜”这样的交响乐演出模式等于把交响乐分成两个市场，一个照顾的是古典音乐爱好者，一个吸引的是现代影视作品主题曲的粉丝们；既保留了老听众也吸引了新听众。

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拉尔森指出，许多古典音乐在2百多年前也是当时的流行音乐。比如，柴可夫斯基、莫扎特留下的脍炙人口的古典音乐当时就是芭蕾舞团或教堂出资请他们谱写的流行音乐。而且，现在许多交响乐团的台柱子乐师是听着星球大战这样的电影音乐长大的，甚至可以说是这些现代电影音乐把他们引入了古典音乐的殿堂。

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