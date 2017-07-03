下个星期央行非常可能要加息了

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据加拿大广播公司记者Pete Evans的报道，在嚷嚷了10年利息率会上升并警告加拿大人小心负债太重之后，加拿大中央银行终于要把言辞付诸行动了。

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金融市场专家普遍认为，下个星期的星期三很有可能是加拿大中央银行上调利息率的日子。

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加拿大中央银行董事会每年8次开会决定利息率走向，下一次这样的政策会议日期是7月12日。

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加拿大中央银行在过去的54次政策会议上、也就是差不多7年的时间里都没有上调过利息率。

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长期低利率让加拿大人大胆借债 © Simon Dawson/Bloomberg

其实央行早就想上调利息率。2014年时加拿大中央银行行长波罗茨已经表示央行很快会采取升息行动，但没多久就发生了世界石油市场价格崩盘引起的危机；结果是加拿大中央银行不得不采取了相反的行动，连续两次降低利息率，把利率削减到0.5%这一历史超低水平，并一直维持到现在。

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虽然加拿大中央银行首次加息只会把利息率上调0.25个百分点，不会明显增加加拿大人的借贷负担，但这一行动的心理作用是不可忽视的，会比过去的口头警告更能让加拿大人小心自己的债务负担。

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现在加拿大人平均每挣一块钱要欠1.67加元的债款。

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RCI with CBC

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