特鲁多启程前往欧洲，汉堡 G20 峰会看点不少

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）与星期一（7月3日）上午启程，前往欧洲进行访问，他在去德国参加 20 国集团首脑会议前，会有其他的一些安排。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

会晤爱尔兰新总理

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的 Alison Crawford 报道说，特鲁多及其家人将先前往都柏林，星期二特鲁多将与爱尔兰的新任总理利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）进行会晤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前加拿大 – 欧盟自由贸易协定CETA尚未实施，而且爱尔兰尚未核准，预计这将是两人的会晤议题之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但多伦多贸易领域的律师马克·华纳（Mark Warner）认为，在这样一个晚期阶段，两方谈论这一题目的可能性不大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，我不认为特鲁多一下飞机，就会马上要求欧盟快速实施CETA。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克·华纳接着表示，加拿大与爱尔兰的贸易逆差很大，主要是制药和威士忌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理办公室在就特鲁多此行发表的声明中说，基于“共同的文化遗产和强大的家族联系系”，加拿大和爱尔兰之间有着坚强的关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，特鲁多的这次访问，正值一个敏感时刻，英国决定离开欧盟，爱尔兰感到担忧，担心英国脱欧对爱尔兰贸易和经济的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔大学政治学教授佛德里克·梅雷德（Frédéric Mérand）说，英国脱欧，爱尔兰将受到损害，爱尔兰靠近英国，但仍然在欧盟内，所以在处理边界等方面面临重大挑战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，特鲁多可能可以在涡旋欧洲有关各方关系方面发挥一定的作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

收听 CH_Report_8-20170703-WRC80

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

见英国女王

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三，特鲁多将前往爱丁堡，与英国女王伊丽莎白二世进行一次私人会晤，这将是特鲁多与英国女王的第二次会晤。。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，英国查尔斯王子夫妇前来加拿大进行了访问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在一份声明中说，今年是加拿大联邦成立150周年，我希望能亲自感谢女王对加拿大的奉献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

20 国集团峰会

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Evan Vucci/Associated Press

当然，特鲁多此行的最主要日程是参加将于7月7-8日在德国汉堡举行的 G20 峰会，德国总理默克尔（Angela Merkel）为这次峰会制定了“雄心勃勃”的议程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

气候变化、难民和自由贸易都将是 G20 领导人面临的棘手议题，如何对付大规模流行病、性别平等和对非洲的发展援助也在议事日程上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，由于俄罗斯总统普京 （ Vladimir Putin ）和美国总统特朗普 （Donald Trump）在德国峰会期间将举行第一次面对面会晤，预计这样的 “新闻事件 ” 会抢走官方议程的一定 “风头”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

G20 峰会每年举行一次，2016 年的峰会是在中国杭州举行的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(RCI with Alison Crawford, CBC)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada