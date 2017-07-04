加拿大庆150岁，蒙特利尔庆 375岁，各花多少钱？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

今年加拿大在庆祝 150 岁生日，蒙特利尔市在庆祝 375 岁生日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）在庆祝活动上的“大手笔”，早已不是什么秘密。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年一年当中，蒙特利尔有数百个派对，有多种多样的大型庆祝项目，科戴尔早就下决心要把今年的市庆作为他能留下“印记” 的执政业绩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相比之下，加拿大150岁的庆祝活动则要更加低调一些。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管直接比较不是很容易，但加拿大广播公司的 Verity Stevenson 报道说，，蒙特利尔庆祝 375 周年的总成本总计近 10亿加元，而加拿大庆祝150年，大型项目并不多，总成本大约 为5亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为什么加拿大更“小心”？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Mike DePaul/CBC News

加拿大研究学会 （The Association for Canadian Studies）的会长杰克·杰德瓦布（Jack Jedwab）认为，加拿大的 “谨慎” 是有原因的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这很可能是由于过去联邦政府的支出不当，例如出现联邦赞助丑闻，因此现在联邦政府花钱更加小心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他笑着说，当然，蒙特利尔不这么想，你知道，我们的市长一向是喜欢大手笔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔的反对党议员亚历克斯·诺里斯（Alex Norris）认为，蒙特利尔花这么多钱来庆祝生日真是太多了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，关键是要总体比较，在庆祝上，如果整个国家花的钱是蒙特利尔市的一半，那是不是有点问题？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

庆祝生日总预算： 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 蒙特利尔：10.2亿加元 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada · 加拿大：5亿加元

庆祝活动

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔：根据蒙特利尔375周年庆典协会的网站，全年共有691个庆祝活动，该协会对所有庆祝活动的拨款额为1.1亿加元，附加25万加元的紧急基金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大：加拿大150周年庆祝网站也列出了全年的活动，其中610个属于 “社区活动”，38个属于“大型活动”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府为庆祝活动总共花费2亿加元，其中1亿加元用于社区庆祝， 8000万加元用于大型项目， 2000万加元用于重大事件，包括7.1国会山庆祝，花费了250万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

观看者和游客

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔：雅克·卡蒂埃联邦大桥公司 （The Jacques Cartier federal bridge corporation）表示，有40万人观看了大桥 5月17日的首次灯光秀，电视或在线观看人数为180万人。蒙特利尔预计 2017年的游客人数将达到1120万人次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大：加拿大日议会山庆祝的参加人数还不清楚，但估计得有 40万人。加拿大首都渥太华预计今年将吸引约 1000万游客。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

谁来付帐单？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

蒙特利尔：加拿大广播公司的分析发现，庆祝 375 岁花的 10亿加元，蒙特利尔市支付其中的 41%，魁北克省政府支付 32%，加拿大联邦支付 5%的费用。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

其余的开支则分别由私立企业、社区团体以及蒙特利尔老港管理局支付。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大：这笔 5亿加元的庆祝预算全部由联邦政府出资，但一些省级政府已经拨出预留资金来支持联邦庆祝 150岁的项目。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

© Justin Tang/THE CANADIAN PRESS

（RCI, CBC， Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada