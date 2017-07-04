蒙特利尔大搬家周末过后的 “慘相”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在7月的第一个长周末，也是蒙特利尔例行的 “搬家周末” 过去后，许多街区的街头真是惨不忍睹，堆满了各种杂物和被丢弃的大件“垃圾”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，每年7月1日的这个长周末，蒙特利尔有超过10万人搬家，扔掉的大件垃圾足有 50吨重，包括床垫、家具等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市一直呼吁市民把大件垃圾扔到市内设立的 6个回收中心，以减少垃圾和浪费，并给一些旧家具提供 “第二次生命”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔圣-文森特-保罗协会 （Société Saint-Vincent de Paul ）的主任 Denise Ouellette 说，在这些大件物品中，大约 20% 可以回收，但有的东西是不能再重新使用的，比如人们丢掉的床垫，最近这几年，臭虫问题一直困扰着蒙特利尔，床垫等是最容易有臭虫藏身的物品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada