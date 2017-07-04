卡德尔将获加拿大政府道歉和千万元赔偿

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据加拿大广播公司综合多个消息来源的报道，特鲁多联邦政府将向曾经被关押在美国关塔纳摩军事基地监狱的加拿大公民卡德尔正式道歉，而且将支付至少1千万加元的赔偿款项。

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美联社、多伦多星报和环球邮报从没有透露姓名的人士得到的消息是，最终的赔偿额肯定会少于卡德尔律师要求联邦政府赔偿的2千万加元，但不会少于1千万加元；这一赔偿协议其实在6月份就已经谈妥。

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卡德尔差不多一半的日子是在监狱中度过的 © Terry Reith/CBC

卡德尔15岁时被在阿富汗战场的美国军队逮捕，被指控用手榴弹炸死了一位美国军人，被送到美军在古巴关塔纳摩军事基地的监狱关押了10年。

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卡德尔作为关塔纳摩军事监狱关押的最年轻的囚犯而受到国际社会的关注。

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2010年卡德尔作为战争罪罪犯被送上军事法庭受审；卡德尔在法庭上承认控罪，被判处再服刑8年。

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在美国监狱服刑两年后，卡德尔被转到加拿大监狱继续服刑，并在2015年被假释，等待对其案件的上诉。

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卡德尔的律师要求推翻原判，说卡德尔2010年当庭认罪是受到胁迫的结果，并指控加拿大政府不但没有尽到保护本国公民的责任，而且与美国当局合谋虐待卡德尔。

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加拿大最高法院在2010年的裁决中认定，加拿大情报机构官员2003年在关塔纳摩军事监狱使用剥夺睡眠等高压手段审讯卡德尔，并把审讯得到的口供提供给美国当局。

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