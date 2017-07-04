宇航员约书亚和詹妮弗接受加拿大广播公司采访

宇航员约书亚和詹妮弗接受加拿大广播公司采访
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千挑万选的2名宇航员全来自阿尔伯塔省

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 4 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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虽然有近4千名来自加拿大各个省份的加拿大人报名申请成为加拿大宇航员，但最后经过层层筛选后确认的两名宇航员只有两名，一男一女，两个人都来自阿尔伯塔省。

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新鲜出炉的宇航员参加7月1日渥太华国庆仪式
新鲜出炉的宇航员参加7月1日渥太华国庆仪式 © CBC

好消息留给国庆节

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据加拿大新闻社的报道，加拿大联邦政府总理特鲁多特意选择71日在首都渥太华加拿大国庆节庆祝仪式上宣布这两位最新出炉的加拿大宇航员的名字。他们是来自卡尔加里的詹妮弗.西迪Jennifer Sidey和来自萨斯喀彻温堡的约书亚.库特里克。

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在接受加拿大广播公司采访时詹妮弗说他们其实早就知道了这个喜讯，但却必须保密，因为这个消息要特别留待加拿大国庆150周年的庆祝大典上由联邦政府总理特鲁多来宣布。

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詹妮弗说宇航员最基本的素质是要有团队精神
詹妮弗说宇航员最基本的素质是要有团队精神 © CBC

什么最困难

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在被问到千选万选才成为3772名候选人中最后脱颖而出的获胜者，什么是遴选过程中最困难的事情这个问题时，约书亚说每个测试环节都是困难的挑战，但对他来说最困难的是对自己的表现得不到任何反馈、不知道自己在所有参选者中的相对排名位置、不知道下面的测试环节等待他的又会是什么挑战，这种处处是未知数的周围环境是最让他难受的。

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詹妮弗认为，对她来说最大的挑战是要在最困难和最精疲力竭的情况下仍然保持积极的态度和正能量、仍然保持团队精神和合作精神，这是加拿大宇航局非常重视的宇航员必须具有的素质。

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约书亚和詹妮弗都是从小就立志要当宇航员
约书亚和詹妮弗都是从小就立志要当宇航员 © CBC

从小立志

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在被问到从什么时候就对太空和宇航开始感兴趣的问题时，约书亚说他从小就对科技感兴趣；记得6岁那年他参观了位于埃德蒙顿市的太空科技馆，看到加拿大宇航员在太空使用加拿大设计制造的太空机械手，他觉得长大后也要成为加拿大的宇航员，这个志向一直影响着他的学习和专业的选择。

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约书亚大学本科的专业是机械工程
约书亚大学本科的专业是机械工程 © CBC

约书亚在大学学的是机械工程，后来成了加拿大空军的飞行员，又拿了国防科学的硕士学位。

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詹妮弗的专业也是机械工程，她是剑桥大学的讲师。詹妮弗说她立志成为宇航员是受到加拿大首位女性宇航员班达尔的影响。15年前在班达尔乘美国航天飞机“发现号”进入太空时詹妮弗天天都关注班达尔的消息，后来又聆听了班达尔的讲演，这更加坚定了她步班达尔后尘成为加拿大宇航员的志向。现在詹妮弗自己也成了宇航员，她说还不太习惯梦想成为显示的感觉，不过她希望今后自己也能够给加拿大的孩子们留下可以学习的榜样。

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要学俄语

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詹妮弗和约书亚7月晚些时候将前往休斯敦的美国宇航中心参加为期两年的宇航员培训，学习的内容除了包括如何操纵使用国际空间站的设备和仪器、如何进行太空行走之外，还要学习俄语。

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