高中低收入加拿大人都担心房价过高

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据加拿大新闻社的报道，最新的民意测验显示40%的加拿大人认为他们在加拿大买不起或租不起住房；而且不止是低收入阶层这么看，中、高收入的加拿大人也这样认为。

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三个月前多伦多还是抢房大战的局面 © David Donnelly/CBC

低收入阶层加拿大人中有一半觉得付不起住房开支，中产阶层有38%的人认为负担不起住房开支，高收入阶层中也有37%的人觉得自己的收入不够支付住房开支。

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这一由EKOS Research公司对5658名加拿大人所做的民意测验还显示，虽然加拿大各个地区、各个收入阶层的居民中每5个人中就有2个认为他们负担不起住房开支，但在加拿大两个房价最高的房地产市场温哥华和多伦多，那里只有2%（温哥华）和6%（多伦多）的居民认为住房开支在可负担范围之内。这个比例在卡尔加里是11%，在蒙特利尔是22%。

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卡尔加里是加拿大城市中穷人最不起住房的地区 © Ed Middleton/CBC

卡尔加里大学公共政策学院的最新研究显示，低收入家庭最负担不起住房开支的三个加拿大城市是卡尔加里、温哥华和多伦多；在这三个加拿大城市中，低收入家庭要把家庭收入的一半用在住房开支上。

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