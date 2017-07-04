特鲁多与爱尔兰总理会晤

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星期二（7月4日），加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau ）与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡（Leo Varadkar）在都柏林进行了会晤，两人讨论了加拿大-欧盟贸易协定（CETA）。

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在会谈后举行的新闻发布会上，特鲁多和瓦拉德卡都对CETA进行了赞扬，承诺要推进自由贸易。

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特鲁多重申，CETA将为经济增长发挥更大作用，并在大西洋两岸创造更多就业机会。

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瓦拉德卡说，加拿大很大，爱尔兰很小，但两国有很多相似之处，尤其是均与“大国”为邻，而且与大邻国在往不同的方向走，他指的是美国采取保护主义和英国脱欧。

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加拿大广播公司报道说，加拿大和爱尔兰之间的贸易总额在2016年约为24亿加元，两国都希望CETA能促进双方的经济。

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之后特鲁多将前往苏格兰与英国女王伊丽莎白二世会面，然后前往德国汉堡参加G20首脑会议，G20 峰会将在7月7-8日举行。

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© Evan Vucci/Associated Press

（RCI with CBC）

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