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这个小岛没医生：《诱惑医生一百天》的现实版

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 4 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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71岁的马塞尔.艾迪耶医生上个月终于退休了。他在魁省伊勒古德岛上当了二十年的家庭医生。多亏有他，岛上有些本该进养老院的老人才能继续住在自己家里。但现在的问题是，到目前为止还没有人来接艾迪耶的班。

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伊勒古德是圣劳伦斯河中的一个小岛。岛上有三个村子，一千多人口。这里风景好，生活宁静。艾迪耶说，他的诊所有1200平方英尺，就在自家的一层。房子在河边，从窗户里就能看到圣劳伦斯河的潮起潮落。岛上的文化生活其实蛮丰富的。尤其是音乐，一方面有两位本地音乐人开了一家音乐厅，周末常有演出。另外岛上居民的音乐细胞丰富，手风琴尤其普遍。

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艾迪耶医生（左）和他的94岁患者艾洛瓦.佩隆（Radio-Canada / Claude Brunet）

艾迪耶最看重的是和患者的关系。多年患者成朋友，他对他们知根知底，不仅了解他们的病史，也了解他们的生活和周围的人。他认为，当医生并不只是个技术活儿，你是在跟人打交道。

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艾迪耶的患者很多，光是在他的诊所登记的就有九百多人，实际上夏天游客上岛的时候远不止这个人数。他还保持着过去乡村医生的出诊习惯，每到星期三就开着一辆皮卡挨村跑。当地社工西尔维.杜福尔说，岛上有不少老人，其中一位今年十月份就要满95岁了。多亏艾迪耶医生每个星期来一次，他们才能继续住在自己家里。

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即使找到新的家庭医生，也不见得愿意用这种乡村医生的方式行医。作为岛上唯一的医生，艾迪耶没有固定的上下班时间，一周七天，一天二十四小时，只要有病人就是他的上班时间。河对岸圣保罗湾的医生盖坦.达莱尔说，很难找到一个年轻医生愿意接受这样的工作量和工作方式。如果没有人分担的话，新来的医生可能干不了两年就受不了了。

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伊勒古德风景优美，夏天是个远近闻名的旅游景点。(Google Maps)

艾迪耶过去也是在城里工作，曾经担任蒙特利尔南岸皮埃尔.布谢医院的首位急诊部主任。因为离异，他带着两个当时还年幼的女儿搬到了蒙特利尔北边的圣阿加特市，后来在那里重新成家。他的新婚妻子在一次手术后去伊勒古德岛休养，跟不少当地人成了朋友。当时岛上的家庭医生正要离开。当他们得知她丈夫是医生时，极力鼓动她回去说服丈夫搬到岛上来。艾迪耶说，得益于他对妻子的爱，他们成功了。

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在他66岁时，也是妻子首先提出来要他考虑退休。他答应她在71岁生日以前一定退。现在一家人已经搬离伊勒古德。当地卫生部门希望他能再干半年到一年，等新的医生接班再走，他以健康原因婉拒了。但是看到真的是找不到人，他还是答应每星期三开两个小时车回去巡诊，至少让那些行动不便的老人有医生。

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一位在岛上出生、目前在别处工作的医生让-弗朗索瓦.布沙尔有点心动，但是觉得一个人管上千号人的工作量实在太大了。如果是两人分担的话，他愿意考虑。

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从伊勒古德坐渡轮去对岸的圣保罗湾医院看病并不远。但是艾迪耶说，那里的医生生病的生病，退休的退休，也处于青黄不接的状态。

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偏远地区缺少医生是加拿大许多省份都存在的问题。2003年的魁北克电影《大诱惑》（La Grande séduction，又译《诱惑医生一百天》）就是讲一个岛上的居民如何为了留住一个医生费尽心机。

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（RCI avec Radio-Canada）

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